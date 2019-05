von unserer Sportredaktion

Para-Leichtathletik: Die Ergebnisse der Singener Athleten wurden gleichzeitig in die Länderwertung Baden-Württemberg als Meisterschafts-Ergebnisse übernommen. Außerdem waren die Süddeutschen Meisterschaften gleichzeitig die Generalprobe für die Internationalen Deutschen Meisterschaften in der Para-Leichtathletik, die am 13./14. Juli zum dritten Mal im Münchried-Stadion in Singen stattfinden.

Merle Menje startete über 100 m, 200 m, 400 m und 800 m Rollstuhl WJ U20 und wurde vierfache Baden-Württembergische und Süddeutsche Meisterin. Merle war mit ihren Zeiten jedoch nicht zufrieden, da die Tartanbahn in Winnenden sehr weich ist, was für die Zeiten der Rennrollstuhlfahrer nicht förderlich ist.

Einen vierfachen Erfolg feierten auch Yannis Fischer (MJ U20) und Robin Weiler (MJ U20) im Kugelstoßen und Diskuswurf. Die beiden Jungs teilten die Gold- und Silbermedaillen sowohl bei den Süddeutschen als auch bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften unter sich auf. Yannis holte zweimal Gold, Robin zweimal Silber.

Oswald Ammon ging nach einjähriger krankheitsbedingter Trainingspause ebenfalls an den Start. Er holte im Kugelstoßen und Diskuswurf zweimal Gold.