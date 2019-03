von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: Was für ein besonderer Moment für Paul Kaletsch und die HSG Konstanz. Die 38. Minute im Duell gegen den TSB Heilbronn-Horkheim wird für Spieler und Verein in Erinnerung bleiben. Kaletsch reagierte blitzschnell nach einem technischen Fehler der Gäste, schnappte sich den Ball, hob kurz den Kopf – und traf über das ganze Spielfeld vom eigenen Strafraum zum 20:14. Es war sein 1000. Treffer im HSG-Trikot.

Eine ganz besondere Bühne

Es musste für den kantigen Rückraumspieler zum bemerkenswerten Jubiläum ein besonders schönes Tor sein, mit ganz besonderer Bühne beim Bundesliga-Superball vor 1800 frenetischen HSG-Fans. So wie auch der mit nun 177 Saisontoren beste Torschütze der 3. Liga Süd ein spezieller Typ ist. Einer, der Ecken und Kanten hat, klare Worte spricht, über riesengroßes Selbstvertrauen verfügt – dabei aber immer alles für seine Mannschaft gibt und ein großes Herz hat. Eines, das seit 2013 und seinem Wechsel aus der Heimat Hüttenberg an den Bodensee für Gelb-Blau schlägt, trotz so mancher Offerte – auch aus der 1. Bundesliga.

Ein bewegender Moment

In diesem Moment wurde dies wieder einmal ganz besonders deutlich. Kaletsch reckte die Faust gen Publikum, klatschte mit seinen Mitspielern ab und ließ sich mit stehenden Ovationen feiern. „Das war schon ein rührender, bewegender Moment“, sagte er. Freunde, Familie, die Freundin, alle hatten sie ihm zugejubelt. „Das ging mir schon nahe“, fuhr er fort und klopfte sich dabei mit der Hand auf die Brust, dort, wo das HSG-Logo prangt.

Erinnerungen für die Ewigkeit

Elf Kaletsch-Treffer wurden es am Ende, dazu ein 29:26-Sieg und ein weiterer Schritt in Richtung Saisonziel. 1003 Tore hat er damit für die HSG erzielt. Für Kaletsch werden damit Erinnerungen für die Ewigkeit verknüpft sein. Dabei konnte er auch das Event an sich in sich aufsaugen und war, trotz seiner sechsten Teilnahme an diesem Event, überwältigt von der Kulisse im Hexenkessel „Schänzle-Hölle“. Kaletsch: „Mit der Stimmung geht ganz viel von alleine. Das war Wahnsinn."