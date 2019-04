von SK

Handball, Landesliga

SG Allensbach/Dett.

TV Pfullendorf

27:28 (12:14)

Im Derby der Abstiegsaspiranten spielten die beiden Kontrahenten auf Bezirksklassen-Niveau mit wechselnden Führungen, und Patrick Augustin sicherte in letzter Sekunde durch einen verwandelten Siebenmeter den Pfullendorfer Sieg.

Vorsprung verwaltet

Die Partie begann für Allensbach positiv (2:0, 2. Minute). Pfullendorf übernahm kurz danach durch eine Dreierserie die Führung, die eine Minute später wieder wechselte. Es war bis zu diesem Zeitpunkt ein Spiel auf Augenhöhe. Ab der 20. Minute drehte Pfullendorf den Spieß. Fabian Brändlin und Augustin trafen vier Mal (13:11). Diesen Vorsprung hielt Pfullendorf bis zum Halbzeitpfiff, verwaltete diesen vehement, bis Allensbach durch eine Dreierserie den Ausgleich erzielte (46./20:20).

Allensbach wieder vorn

Pfullendorf verstrickte sich in Einzelaktionen, die nicht immer zum Torerfolg führten, und Allensbach übernahm wieder die Führung (55./25:24). Dann hielt Keeper Taha Yaren (sagenhafte Abwehrquote von 53 Prozent, Christopher Thews hatte 57 Prozent) einen Siebenmeter. 15 Sekunden vor dem Schlusspfiff entwickelte sich ein Handballkrimi – 25:26, 26:26, 26:27, 27:27, 27:28 -, den Patrick Augustin zugunsten der Gäste beendete.

"Vom Gefühl her waren wir die Besseren"

Trainer Jochen Trinkner: „Zwei wichtige Punkte. Vom Gefühl her waren wir die deutlich Besseren und hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Wir und auch die Unparteiischen hatten uns das Leben schwer gemacht. Aber Hauptsache gewonnen. Jeder hat alles gegeben.“ (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (beide Tor), Augustin (4/2), Blocherer (1), F. Brändlin (5), T. Brändlin (2), Burkert, Kempf (7/1), Lehmann (2), Scheitler (4), Sugg (3).

Starker TuS Steißlingen II

TuS Steißlingen II

HSG Dreiland

27:25 (12:9)

Beide Abwehrreihen diktierten das Geschehen. Zudem hatte der TuS mit Youngster Nico Maier einen starken Rückhalt im Tor, schlug aber daraus kein Kapital, weil zu viele Chancen liegen blieben. Dann wurde die Defensive immer besser, ließ fast nichts mehr zu. Aber Steißlingen startete schlecht aus der Pause, die Chancenverwertung war zunächst katastrophal.

Gastgeber wacht wieder auf

Dann wachte der TuS langsam auf (20:17, 45.), vergab zu viele Chancen (20:20). Claudio Gattinger brachte das Team 25:23 (58.) in Front, Daniel Beck parierte einen Siebenmeter und im Gegenzug machte Tim Wiedemann (26:24) den Deckel drauf. „Ich freue mich sehr über den Sieg. Aber noch mehr über die starke Entwicklung des Teams“, so Trainer Dominik Garcia. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, N. Maier (beide Tor); Bartels, C. Benzinger (4), Gattinger (3), Hilpert, Lindner (2), Daniel Maier (3/3), Müller (1), Tassone (3), Rihm (6), David Maier (4), Wiedemann (1).

Blutleerer Auftritt des TV Ehingen

SG Schenkenzell/Schenkenzell

TV Ehingen

34:26 (15:14)

Ehingen bekam seine Abwehr nie in den Griff, versiebte reihenweise Chancen. Selbst die Schiri-Entscheidungen konnten nicht als Ausrede gelten. Es ging dennoch gut los, bis zur zehnten Spielminute führte Ehingen. Langsam schlich sich Schlendrian ein und die SG drehte die Partie (5:4, 11.).

Ehingen musste Rückstand hinterherlaufen

Von da an musste Ehingen einem Rückstand hinterherlaufen. Im Ehinger Lager war noch ein kleiner Funken Hoffnung, es nach der Pause besser zu machen. Aber die Ehinger fanden kein Mittel gegen die aggressive Abwehr. Die SG profitierte von einer schwachen TV-Abwehr, die ihre Torleute quasi im Regen stehen ließ. „Am Donnerstag, gegen Allensbach/Dettingen-Wallhausen dürfen wir nicht noch so eine Leistung abliefern“, appelliert Trainer Florian Maier. (js)

TV Ehingen: S. Merk, Kiyici (beide Tor), M. Merk (1), Dannenmayer (4), Stodtko (6/3), Gaie (1/1), Renz (1), Schmidt (5), Jäger, Hosu (4), Güntert (4/3), Frederiksen.

Das wird schwer für den TV Meßkirch

HG Müllheim/Neuenburg

TV Meßkirch

29:28 (18:13)

Um den Klassenerhalt zu schaffen, mussten Punkte her. Aber es reichte knapp nicht und nun wird der Klassenerhalt ein ganz enges Ding für den TV Meßkirch. Bei noch zwei Spielen, gegen die beiden Spitzenteams, muss der TVM punkten.

Spiel endete wie so oft in der Saison

Meßkirch, mit einem gut gefüllten Fanbus, hatte sich eine Menge vorgenommen. Es wollte wie im Hinspiel die Punkte einfahren. In der ersten Hälfte bekam es den HG-Angriff nicht in den Griff. Die Devise für die zweite Halbzeit war klar. Der TVM hatte nichts mehr zu verlieren, aber er brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Erst als Torhüter Andreas Gasser sein Team wieder ins Spiel brachte, kam Hoffnung auf. Man kämpfte sich Tor um Tor heran, doch das Spiel endete wie so oft in dieser Saison.

TV Meßkirch: Gasser, Gedig, Kronhagel (1), Zacharias (2), Rebholz (7), Jan Häusler (3, Janeta, Kleinhans (1), Martin (5), Nopper (5), Potzinger (1), Jens Häusler (3).