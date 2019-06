Schwimmen: Auch dieses Jahr waren sie wieder dabei: Alessandro Axmann (Jg. 2005) und Nils Miedler (Jg. 2003) von den SSF Singen hatten sich an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften für neun Starts qualifiziert. 1574 Teilnehmer aus 331 Vereinen schwammen mehr als 5000 Starts in Berlin um die Titel auf der 50-m-Bahn. Die beiden Singener Vertreter glänzten mit guten Platzierungen und Bestzeiten.

Nils Miedler mit Bestzeit zu Silber

In den Vorläufen am Morgen wurden die acht Zeitschnellsten der jeweiligen Jahrgänge ermittelt, die am Nachmittag im Finale um die Medaillen kämpften. Nils Miedler platzierte sich über 50m und 100m Freistil, 50m Schmetterling und 50m Brust jeweils im Mittelfeld. Über 100m Rücken schwamm er sich mit Platz acht im Vorlauf ins Finale. Von der Stimmung in der Halle beflügelt, steigerte er seine persönliche Bestzeit im Finallauf, blieb mit 1:00,03 Minute nur hauchdünn über der magischen Marke und belegte einen hervorragenden fünften Platz. Auf seiner absoluten Paradestrecke, den 50m Rücken, erreichte er am letzten Wettkampftag mit Platz vier im Vorlauf souverän das Finale, in dem er seine persönliche Bestzeit am Nachmittag unterbot und sich nach 27,15 Sekunden über die Silbermedaille freuen konnte.

Alessandro Axmann steigert sich um eine Sekunde

Alessandro Axmann, der sich dieses Jahr für drei Einzelstarts qualifizierte, schwamm mit soliden Zeiten über 200m und 1500m Freistil auf Platzierungen im Mittelfeld. Über die 200m Rücken ließ er aufhorchen. Im morgendlichen Vorlauf steigerte er seine persönliche Bestzeit um etwas mehr als eine Sekunde und zog als Sechster ins Finale der acht schnellsten Schwimmer des Jahrgangs 2005 ein. Am Nachmittag bestätigte er diese Zeit, blieb nur Dreizehntel über der des Vorlaufs und belegte Platz acht.

Seit Jahrzehnten gute Arbeit in Singen

Auf den vorderen Plätzen finden sich bei Meisterschaften auf Bundesebene nahezu immer die Sportler der Stützpunkte und Landes-Leistungszentren, die 50-m-Hallenbäder, Krafträume, auf die Trainingseinheiten abgestimmte Schulpläne und finanzielle Förderungen aus Bundes-, Landes- und Kommunalkassen zur Verfügung haben. Umso beachtlicher, welch gute Arbeit seit Jahrzehnten in Singen geleistet wird und welche Erfolge erzielt werden konnten. (mst)