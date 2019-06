Jugendfußball: 149 Spiele in der Fußball-Bundesliga, 160 in der zweiten Liga, dazu zweifacher kroatischer Nationalspieler: Ivica Banovi war am Wochenende zu Gast bei der 5. Internationalen Geberit Trophy. Der 38-Jährige, der als Spieler unter anderem für Werder Bremen, den 1. FC Nürnberg und den SC Freiburg auflief, ist seit dieser Saison Co-Trainer der U15 des SC Freiburg. Daher war Banovi mit seinem Team in Pfullendorf. „Ich genieße es, hier zu sein. Die Anlage ist sehr schön“, sagt der ehemalige Profi und ergänzt: „Das ist ein tolles Turnier für Jungs.“

Seine aktive Karriere hat er erst kürzlich bei der zweiten Mannschaft beendet, nun will er seine Erfahrungen weiter geben. „Es macht mir extrem viel Spaß“, sagt er. „Besonders cool ist, dass ich mich in die Lage der Jungs hineinversetzen kann. Ich weiß, wie sie sich in vielen Momenten fühlen.“

Für Abkühlung gesorgt

Dass am Wochenende in Pfullendorf, Denkingen oder Aach-Linz unter den U-13- und U-15-Nachwuchstalenten vom SSV Jahn Regenburg, den Stuttgarter Kickers, dem SSV Reutlingen, den Grashopper Zürich oder eben dem SC Freiburg der eine oder andere dabei war, der einen ähnlichen Weg wie Ivica Banovi einschlagen wird, ist gut möglich. Trotz enorm heißer Temperaturen boten die Nachwuchskicker am Samstag und Sonntag ansehnlichen und flotten Fußball. Für Abkühlung der Spieler sorgte das Organisationsteam um Manfred Bantle. Neben Wassereimern wurde als kalte Dusche der Schlauch der Feuerwehr Pfullendorf eingesetzt.

Zürich und Reutlingen gewinnen

Durchgesetzt hat sich bei der U13 Grashopper Zürich. Die Schweizer gewannen das Finale mit 1:0 gegen AKA Vorarlberg. Das Spiel um Platz drei gewann der TSV 1860 München mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den FC Schaffhausen.

Video: Julian Widmann

Bei der U15 heißt der Sieger SSV Reutlingen, der gegen den SC Freiburg mit 4:2 nach Elfmeterschießen gewann. Dritter wurde der FC 08 Villingen vor dem FC Schaffhausen. Die Siegerehrung wurde von Helgi Kolvidsson vorgenommen, der die Nationalmannschaft Liechtensteins trainiert.