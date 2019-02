von Andreas Joas

Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

Rhein-Neckar Löwen

29:49 (12:20)

Eine ganz kalte Dusche bekam die A-Jugend der HSG Konstanz vom Tabellenersten Rhein-Neckar Löwen verpasst. 49 Gegentore, mit 20 Treffern Differenz verloren, es wollte an diesemTag so rein gar nichts bei den Konstanzern zusammenpassen. Thomas Zilm, Trainer der Konstanzer A-Jugend, musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Sein Team hatte zu keiner Zeit eine Chance gegen den Tabellenersten – also nutzte der HSG-Coach die Partie für Experimente, gab allen Spielern trotz des starken Gegners viel Spielzeit und maß dem Endergebnis nicht allzu viel Bedeutung bei. Bei Punktgleichheit entscheide am Saisonende ohnehin der direkte Vergleich, sodass Zilm gestand: „Hätte ich taktisch etwas auf die Bremse getreten, wären mit Sicherheit weniger Gegentore zustande gekommen.“ Dagegen entschieden habe er sich jedoch, weil seine Mannschaft sonst keine 29 Tore erzielt hätte. „Wir haben versucht, schnell zu spielen.“

Viele Fehler im Konstanzer Angriffsspiel führten zu einfachen Toren eines körperlich und athletisch überlegenen Gegners. Im Positionsangriff tat sich die HSG extrem schwer gegen die großgewachsene Deckung des Tabellenführers, sodass die Gastgeber ins Tempospiel gingen. Zusätzlich versuchte Zilm seiner Mannschaft mit einem siebten Feldspieler mehr Optionen in der Offensive zu geben. Was einerseits mit viel Bewegung und teilweise guten Lösungen belohnt wurde, allerdings auch fünfmal mit langen Würfen in das leere HSG-Tor endete.

5:1 nach acht Minuten und zehn Treffer Unterschied kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit: Die Gäste ließen zu keinem Zeitpunkt locker. „Wir haben den Gegner eingeladen, ganz schnelle Tore zu machen. Die Fehler dürfen so nicht passieren“, sagte Zilm und sprach damit Lücken in der Defensive und viele misslungene Zuspiele in der Vorwärtsbewegung an. Er entschied sich, als die Richtung, in die das Spiel gehen würde früh klar war, für eine frühe taktische Umstellung. „Ob wir“, erklärte er, „am Ende mit zehn oder 20 Toren verlieren, war mir nicht das Wichtigste.“

Zudem die fünf B-Jugendlichen, die die lange Verletztenliste auffingen, direkt vor dem A-Jugend-Einsatz bereits in der B-Jugend spielen mussten. „So kommt ein Steinchen zum anderen“, meint Zilm. „Die Löwen sind souverän als Spitzenreiter aufgetreten und haben ihre Treffer im Zehn-Sekunden-Rhythmus erzielt. Egal ob wir mit zusätzlichem Feldspieler agiert haben oder nicht.“

HSG Konstanz: Koester, Bammel (Tor); Kirschmann (3), Fischer, Balthes, Sauter (1), Stotten, Berger (1), Wangler (9/4), Koch (2/2), Duffner (1), Mastrocola (4/1), Sahin (7), Küchler (1). – Z: 200.