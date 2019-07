von Felix Knoll

Jugendfußball, Vorbereitung: Für Fußballer ist die Vorbereitungszeit sicherlich nicht die schönste und angenehmste – häufig stehen anstrengende Ausdauer- und Krafteinheiten auf dem Trainingsprogramm. Klar ist aber: Der Grundstein einer erfolgreichen Saison wird in der Vorbereitung gelegt. Vor allem die Spiele dienen dazu, Dinge auszuprobieren, sich mit anderen Mannschaften zu messen und schon das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen. Die A-Jugend der SG Reichenau nahm am Mitttwoch ihren ersten Test in Angriff. Zu Gast war die starke B-Jugend des SC Konstanz Wollmatingen, die in Verbandsliga für Furore sorgen will. Der Konstanzer Stürmer Konstantin Hahn stellte dies in der neunten Minute auch gleich mal eindrucksvoll unter Beweis.

Video: Felix Knoll

Trotz der warmen Temperaturen gaben die Nachwuchskicker ihr Bestes. Klar, jeder Spieler will sich für einen der begehrten Stammplätze präsentieren. Wer also denkt, Vorbereitungspartien seien reine „Freundschaftsspiele“, der täuscht sich.

Sowohl die Reichenauer als auch die Konstanzer waren sich für keinen Laufweg zu schade | Bild: Julian Widmann

Dass in solchen Partien noch nicht alles funktioniert, ist selbstverständlich. Das Training hat gerade erst richtig begonnen und einige Jugendspieler sind gedanklich vielleicht noch in der Sommerpause. Trotz allem zeigen die 22 Burschen auf dem Rasen gute Ansätze – auch wenn nicht alle Aktionen mit einem Tor belohnt werden, wie die folgende Szene zeigt.

Video: Felix Knoll

Nicht nur für die Spieler, sondern auch für Trainer ist die Vorbereitungsphase wichtig. Wichtige Erkenntnisse können die Übungsleiter sammmeln: Welche Kicker setzen sich bestmöglich in Szene? Welche Spieler haben in der Vorbereitung am meisten überzeugt? Wer kann der Mannschaft weiterhelfen, wer nicht? Keine einfachen Fragen. Aber dafür gibt es ja diese Phase vor der Saison.