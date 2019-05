Spitzenreiter in der Verbandsliga vor dem Freiburger FC, eine überragende Torbilanz von 111:32 – keine Frage, der 1. FC Rielasingen-Arlen hat bisher eine fantastische Saison hingelegt. Daran ändert auch der verpasste SBFV-Pokalsieg nichts.

Sicherlich, ein Triumph im Südbadischen Vereinspokal bedeutet Ehre und spült Geld in die Kassen, das der Verein mit großen Zielen gut hätte gebrauchen können. Zudem muss der Club durch die Niederlage in Pfullendorf auf weitere Einnahmen verzichten, die der Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals beschert hätte.

Doch die Kicker von der Talwiese dürfen jetzt nicht hadern und die Köpfe hängen lassen. Der Aufstieg in die Oberliga war das erklärte Saisonziel der ehrgeizigen Rielasinger Vereinsfunktionäre. Ein SBFV-Pokalsieg ist ein toller Erfolg, eine Teilnahme am DFB-Pokal eine fantastische Sache für Vereinskasse, Fans und Spieler. Dennoch genießt die Oberliga Priorität, würde der Club damit doch endgültig zum Aushängeschild des Fußball-Bezirks Bodensee avancieren.

Deshalb: Mund abputzen, weiter geht‘s. Die nächste Mission ruft. Ein Sieg am kommenden Samstag im letzten Liga-Spiel in Offenburg und die Talwiese ist gemäht – bereit für viele tolle Fußballfeste in Rielasingen.