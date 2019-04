Herr Hlavacek, Sie haben mit drei Treffern in einer Halbzeit den Tabellenführer entthront. Wie haben Sie sich während des Spiels gefühlt?

Ich habe schon vor dem Spiel gespürt, dass alles passt. Der Platz war so gut wie selten zuvor, das Wetter hat gestimmt, die Vorfreude im Team auf das Match war riesig. Und dann lief es von Anfang an bestens. Aber wir haben im Spiel unsere Aufgaben definiert, und da muss man weiter dranbleiben. Man kann sich da während des Spiels nicht auf den drei Toren ausruhen.

Wie war die Reaktion der Freiburger nach der zweiten glatten Niederlage in dieser Runde gegen Radolfzell?

Trotz der drei Tore bekam ich keine besondere Bewachung. Ich war ja lange Zeit eher in der Verteidigung, damit weit weg vom Tor und auch nicht gerade bekannt dafür, Tore zu schießen. Von den Freiburgern kam da nichts mehr. Die Köpfe waren gesenkt, die Enttäuschung spürbar.

Gab es schon einen Dank vom neuen Tabellenführer Rielasingen?

Aus Rielasingen kam nichts Offizielles. Aber ich kenne da eine Reihe von Spielern und Leuten im Umfeld, und da kamen schon einige Nachrichten und Glückwünsche, über die ich mich sehr gefreut habe. Die Freiburger haben sich vergleichsweise schnell auf den Heimweg gemacht.

Der FC 03 Radolfzell kann entspannt aufspielen – weitab von der Abstiegszone, ein Mitmischen ganz vorne wird nicht erwartet. Könnte das in der kommenden Runde bei solchen Resultaten anders werden?

Wir haben einen sehr jungen Kader, der vor dieser Runde weiter verjüngt wurde. Da freut es uns natürlich, dass wir so weit oben stehen. Jetzt wollen wir uns erst einmal weiterentwickeln. Und dann bin ich gespannt, was der Verein und der Trainer als Ziel für die nächste Saison ausgeben.

Zur Person

Moritz Hlavacek ist 21 Jahre alt und ein Eigengewächs des FC 03 Radolfzell. Hlavacek spielte sich im Laufe der Runde von der Abwehr auf seine Lieblingsposition, in das offensive Mittelfeld. Der angehende Wirtschaftsingenieur für Elektro- und Informationstechnik ist der einzige Spieler des FC 03 Radolfzell, der in allen bisherigen Verbandsligaspielen dieser Runde zum Einsatz kam. Gegen Freiburg erzielte Hlavacek drei Tore in einer Halbzeit. (jr)