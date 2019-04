von Andreas Joas

Handball, 3. Liga

TV Willstätt

HSG Konstanz

20:31 (13:16)

Nach der bereits am fünftletzten Spieltag errungenen Meisterschaft musste die HSG Konstanz durch die Ausfälle von Kapitän Tom Wolf und Torwart Simon Tölke sowie Fabian Maier-Hasselmann personell geschwächt nach Willstätt reisen, und einige Akteure waren auch noch angeschlagen.

Willstätt, mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt, rechnete sich nach den Konstanzer Meister-Feierlichkeiten und den personellen Ausfällen etwas gegen den Spitzenreiter aus. Konstanz hingegen benötigte einigen Anlauf, um anzukommen. In den ersten zehn Minuten traten dabei aufseiten der Gastgeber fast ausschließlich die beiden Ex-Konstanzer Felix Gäßler und Marius Oßwald in Erscheinung. Beide nutzten den viel zu großen Freiraum und die noch ungenügende Konsequenz in der Deckungsarbeit der HSG zu insgesamt sechs, respektive drei Treffern.

Das Resultat: Gäßler traf zum 3:1 (4.), Oßwald zum 2:1 und 5:4 nach sieben Spielminuten. Als Regis Matzinger für die Ortenauer zum 7:6 (12.) einnetzte, hatte sich Konstanz aber langsam gefunden. Es sollte die letzte Führung der Hausherren gewesen sein. Die Gelb-Blauen hatten nun wieder in den Liga-Alltag und – zumindest zum Teil – zu ihrer bekannten Abwehrstärke gefunden. Maximilian Wolf, ebenfalls angeschlagen in die Partie gegangen, konnte einen Siebenmeter parieren, ein weiterer flog am Tor vorbei, sodass Michel Stotz zum Ausgleich kam und Felix Krüger das Spiel drehen konnte. Eine Zeitstrafe für Oßwald konnte Konstanz schließlich nutzen, um sich zur Pause auf drei Tore abzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel lenkte Samuel Löffler das Spiel gut auf der Spielmacher-Position, der 20-jährige Neuzugang Matthias Hild traf zum ersten Mal für die HSG und setzte mit seinem vierten Treffer zum 30:20 kurz vor Schluss mit einem herrlichen Dreher noch einen spielerischen Höhepunkt. Dazu stachen Tim Keupp und Joschua Braun zu, sodass Trainer Daniel Eblen sich über eine gelungene Vorstellung der jungen Garde und des vermeintlich zweiten Anzuges freuen konnte. Vor allem angesichts des famosen Drittliga-Debüts von A-Jugend-Torwart Moritz Ebert. Der 18-jährige Beachhandball-Nationaltorwart war erst 40 Minuten vor Anpfiff aus Zweibrücken zurück, wo er einer der Matchwinner beim wichtigen 32:28-Bundesligasieg der A-Jugend war. In Willstätt lief er nach der Pause richtig heiß. Freie Bälle, Siebenmeter, verdeckte Würfe – fast alles wurde nun zur Beute des jungen Schlussmanns.

Eblen: „Wir waren in der Abwehr besser, haben weniger Fehler gemacht und hatten mit Moritz einen super Torwart.“ So war die Partie nach 40 Minuten beim 20:14 für Konstanz frühzeitig entschieden. Genug hatten die HSG-Talente aber noch lange nicht und bauten den Vorsprung immer weiter bis auf elf Tore aus. Am Samstag, 20 Uhr, empfängt die HSG zum vorletzten regulären Heimspiel der Saison nun Neuhausen/Filder.

HSG Konstanz: M. Wolf, Ebert (beide Tor); Stotz (1), Schlaich (4), Hild (4), Wiederstein (1), Kaletsch (8/6), Krüger (2), Braun (2), Jud (1), Keupp (3), Wendel (2), Löffler (3).