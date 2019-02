Fußball 12. Februar 2019, 18:57 Uhr

Mit einem Benefizturnier Kindern in Mexiko helfen: Im Interview spricht Bülent Babür über das Turnier "Kinder spielen für Kinder"

Die Charity-Night am Samstag in Radolfzell war so etwas wie der Startschuss zum 6. Fußball-Benefiz-Turnier „Kinder spielen für Kinder“. Der Initiator, Bülent Babür, über dessen Entwicklung und seine persönliche Zukunft als Trainer.