2. Volleyball, Bundesliga

SV Mimmenhausen

AlpenVolleys Haching II

3:2

„Wir wollen euch tanzen sehn“, sangen die 465 Fans am Samstagabend in der Halle des Salemer Bildungszen-trums. Die Mimmenhausener Volleyballer taten ihnen natürlich den Gefallen, voller Stolz und mit überschäumender Freude. Sie feierten weit nach 22 Uhr mit dem 25:19, 24:26, 31:29, 16:25 und 15:7 nicht nur zwei Stunden und 20 Minuten „hochklassigen Zweitliga-Volleyball“ (Jürgen Pfletschinger, der Hachinger Trainer), sondern auch den zweiten Sieg in diesem Jahr und mit zwei Punkten mehr auf dem Habenkonto den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt.

Christian Pampel sehr zufrieden

„Ich bin ich sehr zufrieden“, kommentierte Spielertrainer Christian Pampel, der vor der Begegnung schon froh gewesen wäre, wenn seine Mannschaft einen Punkt am Bodensee behalten hätte. Und am Ende überhaupt nicht verärgert darüber war, dass auch ein glatter Erfolg gegen die Reserve des Bundesligaspitzenreiters absolut möglich gewesen wäre. Der „Wertvollste Spieler“ auf TSV-Seite war voll des Lobes über Mimmenhausener Amateurvolleyballer, die „über weite Phasen des spannenden Duells „echt gut gespielt hatten“, trotz der „Hänger ab und zu“ (Pampel) im zweiten und dritten Durchgang.

Starkes Comeback für Lukas Alexander Ott

Schon früh hatten sich die Blau-Gelben im ersten Satz eine komfortable Führung erspielt (7:8, 12:8, 18:13), und sie ließen sich auch von der Hachinger Aufholjagd (17:19) nicht aus ihrem Rhythmus bringen (25:19). Ein gerüttelt Maß am blitzsauberen Auftakt hatte Lukas Alexander Ott. Ein neuer, alter Name auf dem Spielberichtsbogen. „Im August vergangenen Jahres“, erzählte der 21-jährige Meersburger (vor vier Jahren vom TuS zum TSV gewechselt), „habe ich mich an der Schulter verletzt.“ Bis Samstag war er außer Gefecht, gegen Haching machte er sein erstes komplettes Spiel. Und was für eines. „Er hat die Annahme fünf Sätze lang gut gehalten“, lobte Pampel, „ist nie unruhig geworden.“ Er und sein Trainer hätten viel an einem erfolgreichen Comeback gearbeitet, sagt der Student der FH Konstanz (Wirtschaftsingenieur, Bauwesen) – und „er hat diese Mühen am Samstag erfolgreich bestätigt“ (Pampel).

Viel Mühe mit George Alexandru Zahar

Wieso es nicht zum glatten 3:0 gereicht hat, trotz der zahlreichen Hachinger Fehler (neun im zweiten, 14 im dritten Durchgang)? Mimmenhausen sorgte selbst für den einen oder anderen Hachinger Punkt. Vor allem im zweiten Abschnitt (8:5, 14:16, 16:21). Deshalb wurde die Aufholjagd (23:24, 23:25) eben nicht belohnt. Und der TSV bekam George Alexandru Zahar lange Zeit nicht in den Griff. Der Rumäne, etatmäßiger Außenangreifer, „auf der Diagonalen ist er wertvoller“ (Pfletschinger), „semmelte“ (Ott) einen Ball nach dem anderen ins TSV-Feld. „Ab dem vierten Satz hatten wir ihn im Griff“, im Tiebreak legten wir „den Schalter um“, sagte Lukas Alexander Ott, der froh ist, wieder fit geworden zu sein. Nicht nur des Tänzchens wegen.

TSV Mimmenhausen: Ott, Streibl, Pampel, Hoffmann, Birkenberg, L. Diwersy, T. Diwersy, Pilihacy, Sch-rempp, M. Diwersy.