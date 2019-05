Ein traumhaftes Saisonfinale mit dem südbadischen Double ist für Sie möglich, samt Oberligaaufstieg und DFB-Pokal in der kommenden Runde. Es könnte aber auch sein, dass der 1. FC Rielasingen-Arlen in einigen Tagen mit leeren Händen dasteht. Wie groß ist der Druck?

Es ist schon lobenswert, dass wir in beiden Wettbewerben gut dastehen. Immerhin war der Freiburger FC schon zehn Punkte vor uns, und jetzt sind wir vorne. Aber sicher, es spukt einem schon gelegentlich im Kopf herum, dass man die beiden Spiele verlieren könnten. Aber zunächst einmal freuen wir uns auf die beiden Spiele. Ich denke, der FC 08 Villingen hat uns beobachtet und auch einen gewissen Respekt vor uns. Der Druck wird für uns beim letzten Ligaspiel in Offenburg sicherlich deutlich größer sein, denn da könnte sich die Arbeit einer ganzen Saison auszahlen. Im Pokalspiel liegt der Druck eher beim FC 08 Villingen. Aber zweifelsfrei will man gewinnen, wenn man in einem Finale steht. Wir konzentrieren uns jetzt zunächst auf das Endspiel, danach geht es nach Offenburg.

Sie haben sich früh für den Trainerjob entschieden.

Ich war als Profispieler lange beim FC Schaffhausen, insgesamt sieben Jahre. Allerdings war ich von den sieben Jahren drei verletzt, habe aber in dieser Zeit dann auch schon angefangen, im Juniorenbereich als Trainer zu arbeiten. Danach ging es zum FC Schwamendingen in die 1. Liga, dann in die 2. Liga, später als Spieler zum FC Tiengen und dort war ich dann auch als Trainer tätig. Ich wusste schon sehr früh, dass ich einmal Trainer werden will, und habe daher stets neugierig beobachtet, was meine Trainer machten. Nach Tiengen ging es dann zum FC St. Gallen in den Juniorenbereich. Das war eine interessante Erfahrung, in einem Spitzenclub tätig sein zu können. Danach war ich für zwei Jahre beim SV Schaffhausen und dann ging es zum FC Winterthur, wieder in den Juniorenbereich. Dort habe ich sehr interessante Leute kennengelernt.

War dann der Wechsel in die deutsche Verbandsliga ein Sprung ins kalte Wasser?

Nein, ich wusste, was mich erwartet, wusste, dass das ein Club mit einem guten Umfeld ist. Aber ich habe nicht erwartet, alles so schnell umsetzen zu können. Aber heute kann ich sagen: Das war der richtige Schritt. Schließlich habe ich das Ziel, vom Fußball leben zu können.

Fußball ist für Sie also schon eher Profession als Hobby.

Vier Mal pro Woche Training, ein Spiel, dazu die Vorbereitung – bei dem Aufwand kann man wohl nicht mehr von einem Hobby reden. Andere Freizeitbeschäftigungen sind da nicht mehr drin. Wenn etwas Zeit übrig bleibt, dann verbringe ich diese mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern.

Was war Ihr bisher größter sportlicher Erfolg?

Da ich mehrheitlich im Junioren-Spitzenbereich tätig war, sah ich bisher meinen sportlichen Erfolg in der Entwicklung der jungen Spieler, die ich zeitweise begleiten durfte. Mit dem FC Tiengen bin ich zwar einmal aufgestiegen, aber das stufe ich im Vergleich dazu nicht so hoch ein.

Haben Sie schon für die Sommerpause geplant?

Wir können ja leider nicht damit planen, dass wir am 1. Juni fertig sind. Es könnte ja noch in die Relegation gehen. Daher haben alle beim 1. FC Rielasingen-Arlen erst ab dem 24. Juni Ferien. Ich habe mit meiner Familie zwei Wochen Urlaub in Griechenland geplant, um einmal völlig vom Fußball abschalten zu können.

Wie gestaltet sich die Kaderplanung für die kommende Saison? Der Pokalsieg brächte einen größeren wirtschaftlichen Spielraum und auch mehr Anreiz für mögliche Neuzugänge.

In der Kaderplanung sind wir schon sehr aktiv, aber natürlich müssen wir hier zweigleisig planen, was die Arbeit ein wenig erschwert.

Wo sehen Sie den 1. FC Rielasingen-Arlen in zwei Jahren?

Klar ist das Ziel Oberliga, möglichst schon in diesem Jahr. Und dort weiß man im ersten Jahr noch nicht, wo man steht. Da muss man sich zunächst etablieren. Aber ich sehe schon das Potenzial, dass wir in der Oberliga in zwei bis drei Jahren vorne mitspielen können. Das muss einfach das Ziel sein!

Wo sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?

Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Für Fußballtrainer sind zehn Jahre eine lange Zeit. Ich sage es einmal so: Am liebsten mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen in der Regionalliga. Habe ich damit die Frage geschickt beantwortet? Aber ich glaube schon, dass ich das Potenzial habe, vom Fußball zu leben. Ich weiß, was ich kann, beispielsweise junge Spieler entwickeln, und habe mir mit meiner bisherigen Arbeit – auch in Rielasingen – ja auch schon einen Namen geschaffen, wie ich glaube.

Fragen: Jürgen Rössler

Zur Person Michael Schilling gab mit einem 6:2-Sieg über Endingen Mitte September 2018 einen überzeugenden Einstand auf der Trainerbank beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Unter seiner sportlichen Leitung hat der Verbandsligist lediglich ein Pflichtspiel verloren und ein Spiel – das 0:0 beim Freiburger FC – unentschieden gespielt. Alle anderen Spiele hat Schilling mit den Hegauern gewonnen, das letzte Heimspiel gegen den FC Denzlingen sogar mit 10:0. Am Samstag, 16.15 Uhr, tritt er mit seiner Mannschaft in Pfullendorf im SBFV-Pokalfinale gegen den FC 08 Villingen an. Der 42-Jährige Schweizer ist verheiratet, hat zwei Kinder und leitet zusätzlich zu seinem Trainerjob in Rielasingen ein Fitness-Studio in Schaffhausen. (jr)