Herr Schilling, wie verlief die Vorbereitung?

Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten zwar nur eine kurze Vorbereitung, da wir mit den Relegationsspielen rechnen mussten und daher länger trainiert haben. Aber die Mannschaft ist gut eingespielt, die neuen Spieler wurden gut aufgenommen. Alle haben in den Ferien gut gearbeitet, sodass wir fit sind.

Was hat der 1. FC Rielasingen-Arlen für Saisonziele?

Wenn man aufgestiegen ist, geht es natürlich zunächst darum, sich möglichst schnell in der neuen Liga zu akklimatisieren. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich 40 Punkte zu holen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Alles andere wäre meiner Meinung nach vermessen – wir wollen schließlich bodenständig bleiben.

Wer hat von den Neuzugängen überzeugt und schafft den Sprung in die Anfangsformation?

Es haben eigentlich alle überzeugt. Das sind junge, hungrige Spieler, die den Konkurrenzkampf im Kader anheizen. Wir werden sehen, wer sich da durchsetzt.

Fußball Das Abenteuer Oberliga beginnt für den 1. FC Rielasingen-Arlen Das könnte Sie auch interessieren

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat ein anspruchsvolles Auftaktprogramm – am dritten Spieltag gegen den SSV Reutlingen, danach in Villingen und dann beim VfB Stuttgart.

Ja, stimmt. Aber das sind doch die Spiele, auf die wir uns freuen, auf die wir hingearbeitet haben. Wir sind in diesen Spielen sicherlich nicht Favorit, aber wir wollen das Beste herausholen.

Das Spiel des 1. FC Rielasingen-Arlen war in der Verbandsliga von einem frühen Pressing geprägt. Kann Ihre Mannschaft das auch in der Oberliga durchziehen?

Man muss als Trainer schauen, was man für Spieler zur Verfügung hat und was man mit diesen Spielern spielen kann. Und wenn man Pressing gut spielt, dann kann man das gegen jeden Gegner spielen. Da spricht nichts dagegen. Wir wollen auch in der Oberliga attraktiv spielen – und möglichst auch erfolgreich.

Wie schätzen Sie den Auftaktgegner, den TSV Ilshofen, der im Vorjahr aufgestiegen ist und die Saison auf Platz 13 beendete, ein?

Ich habe den TSV Ilshofen noch nie live gesehen, aber einige Videos angeschaut. In der Oberliga ist es wichtig, dass man den Gegner gewissenhaft analysiert, aber letztlich wollen wir unsere Stärken durchbringen. Wir wissen, dass Ilshofen kompakt steht, ein schnelles Umschaltspiel praktiziert und bei Standards gefährlich ist.