von SK

Leichtathletik: Bei den IBL-Mehrkampfmeisterschaften in Weingarten waren einige Bezirksathleten am Start.

Jannek Kaiser steigert seine Zehnkampf-Bestleistung

Für den PTSV Konstanz absolvierte Jannek Kaiser bei stimmungsvoller Mehrkampfatmosphäre seinen zweiten Zehnkampf. Im Verlauf des ersten Tages verbesserte er seine Bestleistung im Kugelstoßen auf 9,36m, nachdem er über 100m mit 12,19 Sekunden im Bereich seiner Bestleistung lag. Über 400m sicherte er sich in 54,52s sogar die Qualifikation für die Badischen Meisterschaften. Am zweiten Tag gelang ihm über die 110m Hürden eine Bestleistung (17,53s), genauso wie im Diskuswurf (25,15m), im Speerwurf (38,32m) und im Stabhochsprung auf 2,50m. Insgesamt steigerte er seine Bestleistung auf 4549 Punkte und wurde Neunter.

Athleten des LC Überlingen ebenfalls am Start

Einige Athleten des LC Überlingen waren ebenfalls am Start. Florian Elsenhans sammelte als Siebter der U16 3932 Punkte. Im Stabhochsprung erreichte er gute 2,70m. Mehrkampftalent Marisa Jurtz (U16) belegte Platz zwei (3823) bei den W15. Stark ihre 100-m-Zeit mit 12,79s und der Weitsprung (5,28m). Auch ihre 80-m- Hürdenzeit war glänzend (12,14s). Beim Speerwurf kam sie mit 39,51m nahe an die 40-m-Marke. In der Altersklasse W14 sicherte sich Clara Endres mit 3242 Punkten ebenfalls den zweiten Platz. Ihre besten Ergebnisse waren im Weitsprung 4,80m, im Kugelstoßen 10,81m und im Hochsprung 1,40m. Ihre gleichaltrige Mannschaftskollegin Pia Schmidt-Rüdt holte 3184 Punkte (Platz vier). Sie lief mit 13,47s eine sehr gute 100-m-Zeit, sprang 4,87m weit und sprang ebenfalls 1,40m hoch. Die dritte Überlinger Athletin in dieser Altersklasse war Clara Zang, die mit 3072 Punkten den siebten Rang holte. 10,01m im Kugelstoßen und 1,40m im Hochsprung waren ihre besten Ergebnisse. Mit diesen Ergebnissen sammelten Jurtz, Endres und Schmidt-Rüdt in der Mannschaftswertung 10249 Punkte und sicherten sich Rang zwei. (her)