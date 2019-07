Megathlon: Das sportliche Highlight am Bodensee geht in die nächste Runde. Bereits zum 15. Mal treffen sich am Wochenende ambitionierte Sportler zum Bodensee-Megathlon in Radolfzell, um die bewährten fünf Sportarten Schwimmen, Radfahren, Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen als Einzelstarter, im Duo oder im Fünfer-Team in Angriff zu nehmen.

Ein Highlight der Sportveranstaltungen in der Region

„Der Megathlon hat sich im Laufe der Jahre etabliert und ist zu einem der Highlights der jährlichen Sportveranstaltungen in unserer Region geworden“, stellen die Veranstalter Kai und Rik Sauser aus Villingen-Schwenningen fest.

In Bohlingen und Moos Strecke optimiert

Die einzelnen Disziplinen gehen in diesem Jahr über die weitgehend unveränderten Strecken und Distanzen. Lediglich in Bohlingen und Moos wurde die Strecke optimiert, sodass vor allem die Inliner eine technisch schönere und bessere Strecke vorfinden werden. Beim Schwimmen ist die Streckenlänge 1,5 Kilometer, mit dem Rad werden 40,9 Kilometer gefahren, mit den Inlineskates 19 Kilometer und mit dem Mountainbike 35,8 Kilometer. Im finalen Laufen geht es 10,2 Kilometer lang durch die schöne Radolfzeller Altstadt.

Schwimmen wird am Sonntag um 8 Uhr gestartet

Der sportliche Zeitplan bleibt davon unangetastet. Der alljährlich spektakuläre Schwimmstart erfolgt am Sonntag um 8 Uhr. Die schnellsten Teams und Einzelstarter werden ab etwa 11.45 Uhr im Herzenbad erwartet. Der letzte Zieleinlauf der Veranstaltung ist mit anschließender Siegerehrung gegen 15 Uhr eingeplant.

Abendliches Rahmenprogramm

Das abendliche Rahmenprogramm wird in diesem Jahr analog zu den Vorjahren weitergeführt. Erneut wird das einzigartige, direkt am Bodenseeufer gelegene Herzenbad-Gelände der Schauplatz für eine Beachparty sein. Der Schwarzwälder DJ BBC wird am Samstagabend für den musikalischen Rahmen sorgen und die Besucher von 19 bis 1 Uhr zum Tanzen bringen. Und erstmals wird der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostenlos sein. Viele Aussteller und Partner sorgen rund um das Festzelt am Samstag und Sonntag erneut für das entsprechende Sport- und Messegefühl.