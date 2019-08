Herr Dufner, sechs Tage Sparkasse Bodensee Beach Days liegen hinter Ihnen. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Es hat mal wieder alles gepasst. Ich bin glücklich, dass alle Tage sehr gut verlaufen sind. Die Stimmung auf dem Landungsplatz war wirklich hervorragend. Gerade am Finaltag am Sonntag gab es teilweise Gänsehautfeeling. Natürlich steht und fällt vieles mit dem Wetter. Hier hatten wir das nötige Glück.

Sportliches Highlight war sicherlich der Beach Cup am Wochenende. Wie zufrieden war der Verband mit dem Turnier?

Ich habe nur Positives gehört. Der Vorsitzende des Südbadischen Volleyball Verbandes, Volker Schiemenz, kam persönlich vorbei und war voll auf begeistert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im kommenden Jahr wieder die baden-württembergischen Meisterschaften austragen dürfen, was für uns eine Auszeichnung ist.

Gab es weitere Rückmeldungen?

Auf jeden Fall. Gerade die Spielerinnen und Spieler waren auch dieses Jahr erstaunt, wie viel bei uns los war. Der Großteil sagte, dass Überlingen jedes Jahr der Höhepunkt der Tour sei. Auch die Sponsoren gaben mir eine durchweg positive Rückmeldung.

Was war Ihr persönliches Highlight in diesem Jahr?

Das war dieses Jahr auf jeden Fall der Beachhandball Cup. Die Anwesenheit der beiden Nationalspieler Martin Strobel und Benjamin Meschke wertete den Tag natürlich enorm auf. Die Stimmung war noch nie so gut wie in diesem Jahr.

Wie war der Zuspruch der Teams an den einzelnen Tagen?

Beim Beachsoccer Cup waren es bei der Jugend mehr als bisher, beim Turnier etwas weniger wegen der Ferien. Beim Handball und Tennis war es analog der vergangenen Jahre und bei der Beachvolleyball Stadtmeisterschaft hatten wir mir 28 Teams einen neuen Teilnehmerrekord.

Überregional bedeutend ist der Beachtennis Cup. Wie war der Donnerstag?

Es ist sicherlich der ruhigste Tag im Rahmen der Sparkasse Bodensee Beach Days. Dennoch wurde auch hier toller Sport geboten. Es ist aber auch so, dass es Anfragen von anderen Sportarten gibt, die gerne mitmachen wollen würden. Wenn es überhaupt eine Änderung im Ablauf geben sollte, dann stünde sicherlich dieser Tag zur Diskussion.

Wie intensiv war die Woche für Sie persönlich?

Natürlich ist es für mich und mein Team sehr intensiv, weil wir jeden Tag von früh bis in die Nacht vor Ort waren. Aber der Erfolg und die positiven Rückmeldungen sind der Lohn und vor allem die Motivation für diesen Einsatz.

Das heißt, es wird die 8. Sparkasse Bodensee Beach Days geben?

Auf jeden Fall. Die Planungen laufen bereits und die ersten Gespräche gab es auch schon.

Zur Person

Markus Dufner (51) wurde in Villingen geboren und lebt seit 13 Jahren in Owingen. Für den TC Villingen spielte er 13 Jahre lang in der Tennis-Oberliga. Nach seinem Sportstudium in Köln machte sich Markus Dufner mit seiner Agentur MCD Sportmarketing selbstständig. Mit dieser zog er vor 15 Jahren nach Überlingen, wo er mehrere sportliche Großveranstaltungen wie das Weltranglisten-Tennisturnier Überlingen Open und die Sparkassen Bodensee Beach Days etablierte. Außerdem engagiert sich MCD Sportmarketing immer mehr im kulturellen Bereich und stellt unter anderem auch das Milchwerk-Musik-Festival in Radolfzell auf die Beine. Markus Dufner ist verheiratet und hat zwei Kinder. (mag)