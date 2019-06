von Dirk Salzmann und Julian Widmann

Fußball-Bezirksliga: 40 Tore in 30 Spielen – diese Quote ist sogar für einen Toptorjäger, egal ob Bezirks- oder Bundesliga, außergewöhnlich. Und auch für Marcel Simsek. Absolut außergewöhnlich. Wobei der Toschützenkönig des CFE Independiente Singen beispielsweise in der Saison 13/14 für den FC Singen in der Verbandsliga schonmal in 32 Spielen satte 27 Mal getroffen hat.

Schönstes Tor gegen den Hegauer FV

„Das hätte ich vor dieser Saison so nicht erwartet“, sagt der 30-Jährige. „40 Tore in meinem Alter, da bin ich sehr zufrieden.“ Auf die Frage, ob es für ihn eine besondere Partie beziehungsweise ein besonderes Tor gab, antwortet er: „Für mich sind eigentlich alle Tore schön, ich kann keines hervorheben. Vielleicht das erste Tor gegen den Hegauer FV in der Rückrunde – da habe ich mich gut durchgesetzt und den Ball direkt genommen. Das war schön.“ Gegen die Hegauer Mannschaft von Trainer Ronny Warnick erzielte der Stürmer in den beiden Partien alle drei Indepediente-Tore. Starke vier Punkte (1:1 in der Hinrunde, 2:1-Sieg in der Rückrunde) holten Simsek und Co. gegen den Aufstiegsaspiranten.

Simsek wünscht dem Hegauer FV viel Glück

Dennoch hat sich die Warnick-Elf souverän für die Aufstiegsrelegation qualifiziert – mit 13 Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten SC Konstanz-Wollmatingen. Der Hegauer FV hat sich in dieser Spielzeit deutlich stabilsiert. Vergangene Saison war der HFV lange auf Kurs Richtung Aufstiegsplätze – brach in der Rückrunde komplett ein und landete auf einem enttäuschenden achten Tabellenrang. Nun hat der Vizemeister in der Relegation gegen den FV Marbach die Chance, nach zwei Jahren Bezirksliga wieder in der Landesliga zu spielen. Marcel Simsek hätte sicher nichts dagegen, denn mit Markus Müller (28 Saisontore) und Antonio Greco (26) spielen seine beiden ärgsten Verfolger für den HFV. „Wenn ich bei Independiente bleibe, will ich natürlich alles versuchen, die Torjägerkanone zu verteidigen. Den beiden Jungs vom Hegauer FV habe ich es aber auch zugetraut“, sagt der CFE-Stürmer. Und er ergänzt mit einem Schmunzeln: „Jetzt hoffe ich, dass die Beiden mit ihrem Team aufsteigen“ und wünscht dem Hegauer FV „viel Glück in der Relegation“. Die beiden größten Konkurrenten dieser Saison – ein Schelm, der Arges dabei denkt – wäre Simsek dann los.

Bleibt er bei Indepediente Singen?

Bleibt die Frage, ob er kommende Spielzeit erneut für den CFE auf Torejagd geht. „Schauen wir mal, was passiert. Normalerweise sollte ich bei Independiente bleiben.“ Sollte er, kann er ein Ziel nicht erreichen – gegen den SC Gottmadingen-Bietingen ein Tor erzielen. Das blieb dem 40-Tore-Mann in dieser Spielzeit gegen den souveränen Meister erstaunlicherweise verwehrt. Der Landesliga-Aufsteiger hat eine unglaubliche Runde gespielt – vergangene Saison hatte sich das Team von Michael Hoffmeister und Marius Nitsch erst im Endspurt den Klassenerhalt gesichert.

15 Simsek-Tore gegen die vier Absteiger

Und gegen Bermatingen, Bodman-Ludwigshafen, Hattingen und Uhldingen wird Simsek nicht mehr im Strafraum auf seine Chance lauern, möglichst viele Treffer zu erzielen. Gegen die vier Absteiger aus der Bezirksliga erzielte der „Killer“ (Facebook-Komentar) in den acht Spielen glatt 15 Tore. Am letzten Spieltag beim 7:2-Erfolg setzte Simsek nochmal eine Duftmarke und traf sogar fünffach.

