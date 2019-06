von unserer Sportredaktion

Fußball, Relegation zur Kreisliga A: SV Litzelstetten – SV Mühlhausen II 7:2 (3:1). – Der SV Litzelstetten hat den Zweiervergleich gegen Mühlhausen souverän für sich entschieden und darf weiter vom Aufstieg in die Kreisliga A träumen.

Litzelstetter Sieg auch in der Höhe verdient

Nach dem 3:0 am Grünen Tisch am Mittwoch gewannen die Konstanzer Vorstädter am Samstag auch in dieser Höhe verdient mit 7:2 gegen chancenlose und überforderte Hegauer. Im Hinspiel hatte der Trainer des SV Mühlhausen einen nicht spielberechtigten Spieler der ersten Mannschaft eingewechselt und dadurch den 4:2-Erfolg hinfällig gemacht. Das Sportgericht wandelte das Ergebnis in ein 3:0 für Litzelstetten um. Am Samstag nächster Woche muss Litzelstetten im Aufstiegsfinale gegen den Gewinner der Dreiergruppe mit Aramäer Pfullendorf, FC Singen II und Türkischer AV Überlingen antreten.

Video: Peter Pisa

Tore: 1:0 (1.) Bitter, 2:0 (10.) Monteleone, 2:1 (29.) Kuchler, 3:1 (38.) Rosatti, 4:1 (52.) Dreier, 5:1 (57.) Luttermann, 6:1 (60.) Luttermann, 7:1 (63.) Schuler, 7:2 (71.) Teubrig. – SR: Schaffart.