von SK

Handball, 3. Liga, Frauen: SV Allensbach – HSG Würm-Mitte (Samstag, 17 Uhr). – Eine Konstante der Drittligahandballerinnen des SV Allensbach in der Rückrunde der aktuellen Saison ist die Inkonstanz. Auf tolle Spiele folgen immer wieder Rückschläge, wie zuletzt nach dem starken Auftritt im Heimspiel gegen Vorjahresmeister Metzingen (31:27) die Auswärtsniederlage in Möglingen (21:25).

Chance auf Vizemeisterschaft wahren

Da dies jedoch auf viele andere Mannschaften in der 3. Liga Süd ebenfalls zutrifft, steht die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz mit 26:14 Punkten weiterhin auf Platz vier – punktgleich davor aufgrund des direkten Vergleichs der HCD Gröbenzell und der ESV Regensburg. Im letzten Heimspiel der Saison, dem EnBW-Heimspieltag, treffen die Allensbacherinnen auf Aufsteiger Würm-Mitte und wollen mit einem Sieg vor heimischem Publikum die Chance auf die Vizemeisterschaft wahren. Einfach wird das nicht, verfügt die HSG aus Bayern doch über einige individuell starke Spielerinnen wie Belma Beba oder Isabel Toth. Im Hinspiel tat sich der SVA lange schwer, gewann aber am Ende mit 32:27.

Von Beginn an hellwach sein

Die Allensbacherinnen müssen von Beginn an hellwach sein und dürfen sich keine Schwächephasen erlauben. Über die Osterpause sollten sich alle angeschlagenen Spielerinnen regeneriert haben, sodass das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen kann. Ob Chiara Baur auflaufen wird, entscheidet sich noch. Sicher ist aber, dass der SV Allensbach alles daran setzen wird, sich mit einem Erfolg in der Riesenberghalle aus der Saison 2018/19 zu verabschieden. Im Rahmen des letzten Heimspiels werden zudem einige Spielerinnen verabschiedet werden. Neben Steffi Hotz, Justine Bickel und Svenja Hübner (wir berichteten) sind dies Nathalie Wörner, Anna Mayer und Franziska Höppe. Seinen nächsten Neuzugang hat der SV Allensbach bereits unter der Woche bekannt gegeben. Katharina Bok wechselt von der Bundesligareserve der SG BBM Bietigheim an den Bodensee.

SVA-Oberligafrauen spielen anschließend

Im Anschluss an die Drittligapartie treffen die SVA-Oberligafrauen auf den Tabellenführer TSV Wolfschlugen. Anwurf ist um 19.30 Uhr. Das letzte Saisonspiel für die Drittligamannschaft steht dann am kommenden Mittwoch, 1. Mai, in Pforzheim an. (asp)