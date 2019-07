Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Spring- und Dressurreiten in Schutterwald kämpften die besten Reiter des Landes um Medaillen. So auch Leonie Moll aus Stockach. Die 17-jährige Schülerin gehört seit 2016 dem Baden-Württembergischen Landeskader der Dressur-Junioren an. Damals war sie das „Küken“ des Kaders, mittlerweile ist sie erfolgreich bis in die schwere Klasse.

Moll feiert größten Erfolg

In Schutterwald sicherte sie sich ihren bisher größten Erfolg: Sie gewann die Goldmedaille nach drei Wertungsprüfungen und wurde Landesmeisterin in der Dressur der Junioren, die auf M**-Niveau ausgetragen wurde. Geritten werden hier internationale Aufgaben (FEI), die durchaus als sehr anspruchsvoll bezeichnet werden können.

Mit zwei Pferden ins Finale

Leonie Moll stand nach zwei Wertungsprüfungen auf Rang eins mit ihrem langjährigen Partner, dem 14-jährigen Hannoveraner „Harry Potter“ und schaffte es sogar, ihr Nachwuchspferd „Equidiamonds Bright Bellini“ auf Rang drei fürs Finale zu qualifizieren. Mit zwei Pferden den Finaleinzug zu schaffen, war mehr als erwartet, ritten doch nur die sieben Besten aus Wertungsprüfung 1 und 2 das Finale, das in einer Kür auf Musik ausgetragen wurde.

Doppelsieg in zweiter Wertungsprüfung

Die erste Wertungsprüfung lief gut, aber steigerungsfähig. Leonie Moll belegt mit ihren Pferden Rang vier und fünf. Die zweite Wertungsprüfung hingegen lief nach Maß, die Stockacherin schaffte einen Doppelsieg. „Harry Potter“ gewann die Prüfung souverän mit fast 70 Prozent der Punkte, dicht gefolgt von seinem Stallkollegen „Equidiamonds Bright Bellini“, mit dem sich Leonie Moll auch noch die silberne Schleife in dieser Prüfung sichern konnte. Eine klare Ansage an die Konkurrenz.

Sonderpreis zusätzlich zur Meisterschaft

Im Finale sattelte die 17-Jährige „Harry Potter“. Sie schaffte mit einer nahezu perfekten Runde 73 Prozent der Punkte und sicherte sich damit souverän die Meisterschaft. Doch damit nicht genug. Aufgrund ihrer soliden Reiterei und des guten Miteinander mit ihren Pferden bekam Leonie Moll auch noch einen Sonderehrenpreis für „Guten Sitz und Einwirkung sowie vorbildliches Abreiten auf dem Vorbereitungsplatz“ verliehen.

Diese Auszeichnung macht Trainerin Nicole Strammer ganz besonders stolz. „Pferde sind keine Sportgeräte, sie sind unsere Partner und kämpfen für uns. Entsprechend respektvoll müssen wir sie auch behandeln“, so Strammers Aussage.

Moll für Deutsche Meisterschaft nominiert

Und die Erfolgsgeschichte von Leonie Moll wurde noch fortgesetzt. Zusätzlich zum Erfolg in Schutterwald erhielt sie noch die Nominierung für die Deutschen Meisterschaften im September in Zeiskam. Die Tickets hierfür sind heiß begehrt, umso erfreulicher war es, dass die junge Reiterin aufgrund ihrer Erfolge und ihrer kontinuierlichen Steigerung die Qualifikation nun in der Tasche hat.

Seit vier Jahren ein Erfolgsgespann

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit viereinhalb Jahren sind Moll und Trainerin Nicole Strammer ein Erfolgsgespann. Von A-Dressuren arbeiteten sie sich hoch bis in die schwere Klasse. „Mit Leonie zu arbeiten ist toll“, sagt ihre Trainerin. „Da wird nicht ständig hinterfragt oder alles in Frage gestellt, da wird gemacht! Und hart im Nehmen ist sie sowieso! Wer im Leistungssport erfolgreich sein will, der muss sich auch mal selbst quälen – und nicht das Pferd“, so Strammer.