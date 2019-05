von unserer Sportredaktion

Handball, Landesliga

SG Gutach/Wolfach

TV Ehingen

32:24 (18:11)

Ohne die Verletzten Lukasz Stodtko und Matthias Schädler sowie Bastian Dannenmayer ging die Reise des TV Ehingen mit einigen talentierten Ju-gendspielern nach Wolfach. Die Gäste ließen dann größtenteils die Aggressivität, die sie in vielen Spielen ausgezeichnet hatte, komplett vermissen. Der SG gelangen so einfache Tore aus dem Rückraum. Beim Stand von 18:11 für Gutach wurden die Seiten gewechselt.

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Ehinger blass. Lediglich Marcel Kiyici im Ehinger Gehäuse sorgte mit seinen Paraden dafür, dass es am Ende kein Debakel aus Ehinger Sicht gab. So endete die Saison für den TV Ehingen mit einer Pleite, die letzten Endes nur noch statistischen Wert hatte, denn der dritte Tabellenplatz war im Vorfeld schon gesichert. (js)

TV Ehingen: Beck, S. Merk, Kiyici (Tor); M. Merk (2), Biller (1), Gaie (3), Hohlwegler (2), Gessler (8), Renz (3), Schmidt, Jäger, Stengele (1), Güntert (3/2), Brandt (1/1).

TuS Steißlingen II

TuS Ringsheim

24:30 (10:16)

Im letzten Spiel der Saison musste der TuS Steißlingen II die zweite Niederlage der Rückrunde hinnehmen. Er verlor gegen den Viertplatzierten TuS Ringsheim mit 24:30. Schon vor der Begegnung war klar, dass beide Teams ihre Plätze sicher haben und dementsprechend fair ging es über die gesamten 60 Minuten auf der Platte zu.

Nach ausgeglichenem Beginn gewannen die Gäste aus der Ortenau nach und nach die Oberhand. Beim Spielstand von 10:16 aus Sicht der Hegauer ging es in die Pause. Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist dann schnell erzählt. Ringsheim spielte seine individuelle Klasse aus, und der TuS konnte gegen die schnellen Spieler der Gäste nicht wirklich dagegenhalten. Am Ende stand eine verdiente 24:30-Niederlage auf der Anzeigetafel. „Wir haben zu viele freie Torchancen vergeben. Nichtsdestotrotz können wir mit der Saison zufrieden sein“, so TuS-Trainer Dominik Garcia nach dem Spiel. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, Beetz (Tor); Bartels, Bauer (3), C. Benzinger (3), Gattinger (1), Daniel Maier (4/2), Tassone (3), Rihm (7), David Maier (2), Hilpert, Kirstein, Müller, Wiedemann (1)

SG Schenkenzell/S.

TV Pfullendorf

34:16 (15:9)

Im letzten Spiel der Runde zeigte der TV Pfullendorf in den ersten 20 Minuten Kampfgeist und blieb der SG Schenkenzell/Schiltach dicht auf den Fersen. Dann brachen die Pfullendorfer allerdings völlig ein, sodass die Gastgeber die Partie verdient mit 34:16 für sich entschieden.

Das Fazit von Pfullendorfs Trainer Jochen Trinkner: „Die ersten 20 Minuten waren richtig gut. Die zweite Halbzeit war dann komplett unterirdisch. Wir haken die Saison jetzt ab und beginnen neu in der Bezirksklasse.“ (stau)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (Tor); Augustin (3/1), Blocherer, F. Brändlin (3), T. Brändlin, Burkert, Kempf (9/1), Kreth, Scheitler, Sugg (1).

TV Herbolzheim

TV Meßkirch

35:24 (17:12)

Zum Ausklang stand für den TV Meßkirch das Spiel beim Tabellenführer in Herbolzheim an.

Nach dem 12:17-Rückstand zur Pause wollten die Meßkircher dem Meister das Leben so schwer wie nur möglich machen. Dies gelang jedoch überhaupt nicht. Am Ende stand für den Absteiger in die Bezirksklasse eine 24:35-Niederlage zu Buche. (skl)

TV Meßkirch: Gasser (Tor); Zacharias (2), Rebholz (1), Jan Häusler (9), Janeta, Kleinhans (1), Martin (4), Nopper (2), Potzinger, Jens Häusler (3), Christ (2).