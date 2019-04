Turnen: Das Starterfeld der Turnerinnen umfasste 202 Mädchen aus 42 Mannschaften, verteilt auf sechs Wettkämpfe. Hinzu kamen noch 80 Jungs, die sowohl die Turnerjugend-Bestenkämpfe als auch die Jugendmannschaftswettkämpfe austrugen.

Beim ersten Durchgang kämpften im Wettkampf 1 (WK1) die acht- bis neunjährigen Mädchen auf der einen Gerätebahn und im Wettkampf 3 die 12- bis 13-Jährigen auf der zweiten Gerätebahn um die Podestplätze. Im ersten Durchgang jubelten im WK1 die Überlinger Mädchen über ihren ersten Platz, der TV Jahn-Zizenhausen belegte Platz zwei vor dem TV Güttingen. Im WK3 gewannen ebenfalls die Überlinger Mädchen, gefolgt vom StTV Singen und dem TV Güttingen.

Im teilnehmerstärksten Feld des WK 2 (10 bis 11 Jahre) turnten 65 Mädchen gegeneinander. Auf der zweiten Gerätebahn liefen zeitgleich die anderen drei Wettkämpfe WK4 (14 bis 15 Jahre), WK5 (16-17) und WK6 (offene Klasse, Jg. 2004 und älter). Auch hier ging der Sieg im WK2 an den TV Überlingen, gefolgt vom TV Güttingen und dem TV Konstanz.

IM WK4 gewann der TV Güttingen vor dem TV Engen, Platz drei ging an den TV Markdorf. Im WK5 unterlag der TV Güttingen dem TV Konstanz. Im WK 6 turnten die ältesten Turnerinnen mit fünf Mannschaften gegeneinander. Auch hier ging der erste Platz an den TV Konstanz vor dem TV Güttingen. Der TuS Böhringen erturnte sich Rang drei.

Nach der Siegerehrung der Mädchen gingen die Jungs an den Start. Die Turnerjugend-Bestenkämpfe der Buben starteten parallel zum Jugendmannschafts-Wettkampf. Die Mädchen tragen aufgrund der Teilnehmerzahlen den Jugendmannschafts-Wettkampf erst im September aus.

Bei den Turnerjugend-Bestenkämpfen (männlich) mussten die Jungs einen 6-Kampf an den Geräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck bestreiten. Im WK11 zeigten die Turner des Jahrgangs 2010 und jünger ihre Pflichtübungen P2 bis P4. Hier gewann der StTV Singen vor dem TV Markdorf. Im WK12 des Jahrgangs 2008 und jünger wurden die Pflichtübungen P3 bis P5 gezeigt. Dieses Mal konnte der TV Markdorf gewinnen, Die Plätze zwei und drei gingen an den StTV Singen und den TV Überlingen. Ihre Pflichtübungen P5 bis P7 zeigten die Jungs des Jahrgangs 2004 und jünger dann im WK14. Platz eins ging an den TV Ludwigshafen vor dem TV Überlingen und dem TV Güttingen. Im letzten Wettkampf 15 der Buben war nur eine Mannschaft gemeldet. Die Turner des TV Ludwigshafen (Jahrgang 2002 und jünger) zeigten die P5 bis P8.

Bei den Turnerjugend-Bestenkämpfen weiblich und männlich qualifizierten sich die erst- und zweitplatzierten Mannschaften des jeweiligen Wettkampfes für den Bezirksentscheid am 7. April in Küssaberg. Im Geräte-4-Kampf des Jugend-Mannschaftswettkampfes turnten im WK1 die Jungs der Jahrgänge 2010 und jünger die Pflichtübungen P1 bis P3. Es gewann der TV Güttingen vor dem TV Markdorf. Im WK2 wurden die Pflichtübungen P3 bis P5 des Jahrgangs 2006 und jünger gezeigt. Hier gewann der TuS Gottmadingen-Rielasingen vor Güttingen. Die zweite Mannschaft des TV Gottmadingen-Rielasingen belegte den dritten Platz. (ak)