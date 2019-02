von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – SV Salamander Kornwestheim (heute, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Ungewöhnlich lange ist es her, seit Tabellenführer Konstanz zuletzt vor eigenem Publikum antrat. Heute hat das zweimonatige Warten ein Ende. Der Winterschlaf in der „Schänzle-Hölle“ wird mit einem Kracher beendet: gegen den Meister.

„Ich gehe“, urteilt Cheftrainer Daniel Eblen, „von einem engen Duell aus, in dem von beiden Seiten Tempo drin sein wird.“ Nicht nur deshalb, weil Konstanz auf den Heimsieg und die eigenen Fans brennt. Auch ein Stück weit Wiedergutmachung treibt die ehrgeizige Mannschaft um die beiden Kapitäne Tim Jud und Tom Wolf an. Ob Wolf nach seiner Verletzung wieder zurückkehren kann, entscheidet sich kurzfristig. Von einem „Weckruf“ sprach er nach der 30:32-Niederlage in Pforzheim nach zuvor 15 Siegen in Folge.

Eine, in der intensiv die Schwachstellen aufgearbeitet wurden – wie der Abwehrbereich. „Wir haben“, hat Michel Stotz festgestellt, „nicht zu der Stabilität gefunden, die wir schon hatten.“ Was auch an einem wie entfesselt aufspielenden Gegner lag. Dazu machten dem Spitzenreiter viele Fehlwürfe und kleine Fehler zu schaffen. Deshalb war der Ärger über die eigene Leistung zunächst auch groß, obwohl Eblen etwas relativiert: „Es war doch klar, dass das einmal kommen wird.“

Längst haben seine siegeshungrigen Sportler ein neues Kapitel aufgeschlagen. Am Anfang steht da riesige Vorfreude auf die Rückkehr ins eigene Wohnzimmer. Daniel Eblen: „Wir haben es schon ein bisschen vermisst, vor unseren Fans zu spielen. Die Jungs wollen das entsprechend zeigen.“ Das geht aber nicht nur den Konstanzern so. Auch Kornwestheim freut sich auf die große Kulisse – mehr als 1000 Fans kamen im Schnitt bislang zu den Heimauftritten der HSG. Trainer Alexander Schurr gibt sich angriffslustig: „Natürlich ist Konstanz die Topmannschaft der Saison, aber sie liegt nicht außerhalb unserer Reichweite. Wir sind Außenseiter, aber sicher gut genug, dem Paroli bieten zu können.“ Ein Blick aufs Hinspiel genügt. Die HSG gewann 26:25.

In den letzten sieben Spielen verließen die Württemberger nur einmal das Parkett als Verlierer. An den Bodensee kommt Salamander mit drei Siegen in Folge. „Mirko Henel und Alex Schurr haben etwas aufgebaut, eine tolle Mannschaft geformt“, lobt Eblen. Dafür stehen viele erfahrene Kräfte. Christian Wahl spielte lange in der 2. Bundesliga, Kreisläufer Julius Emrich neben einer Erstligasaison sogar in der Champions League. Top-Torschütze ist – nach Bundesligastationen bei Magdeburg, Wetzlar und Stuttgart – Peter Jungwirth, mit 145 Treffern erster Verfolger von Toptorschütze Paul Kaletsch.

So liegt das Hauptaugenmerk von Daniel Eblen auf einer geringen Fehlerquote, muss die HSG wieder zur beweglichen, aggressiven 6:0-Deckung zurückfinden. Wie im Hinspiel, als die den Knoten löste. Seither läuft es bei Konstanz, das in dieser Woche Zuwachs erhielt. Linkshänder Matthias Hild ist ab sofort spielberechtigt. Ob der Zwei-Meter-Hüne zu Einsatzzeiten kommt, ist laut Sportchef Andre Melchert offen.

Den Heimspieltag eröffnet um 15.30 Uhr die A-Jugend mit dem Bundesligaspiel gegen Bottwar, um 17.30 Uhr kämpft die "Zweite" um Oberliga-Punkte, ehe das Drittligateam das Highlight bestreitet.