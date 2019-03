von SK

Volleyball, 3. Liga

TSG G.A. Stuttgart

USC Konstanz

1:3

Die Vorzeichen hätten besser sein können. Nach der Niederlagen am vergangenen Wochenende reiste der USC ohne Hauptangreifer Lars Hammer, ohne Außenangreifer Lukas Hölzl und Mittelblocker Bojan Kordic zum Tabellennachbarn. Konstanz startete dennoch solide ins Spiel und lag über den Großteil des ersten Satzes mit ein bis zwei Punkten in Front. Beim Stand von 21:19 brach das Spiel der Konstanzer zusammen. Viele Eigenfehler im Finish bescherten den Gastgebern den Satzgewinn. "Uns war von vorn herein klar, dass wir eine Top-Performance brauchen, um in Stuttgart zu bestehen. Gott sei Dank haben wir ab dem zweiten Satz unsere Leistung abrufen können. Ich denke, wir haben verdient gewonnen", kommtentierte Außenangreifer Paul Kaltenmark, der die Gegner mit geschickt geschlagenen Angriffsbällen immer wieder zur Verzweiflung brachte. Und so konnte der USC mit einem stabilen Annahmeriegel um Heiko Schlag ab dem zweiten Durchgang das Geschehen beherrschen. Starke Blockarbeit von Marvin Scheller resultierten folgerichtig im Gewinn der nächsten zwei Sätze.

Vierter Satz hatte eigene Gesetze

Durchgang vier hatte seine eigenen Gesetzte. Der USC startete fulminant (6:1). "Nach der deutlichen Führung waren wir uns vielleicht ein wenig zu sicher", urteilt Kapitän Sigmund, der eine starke Partie bot. Durch kleine Unachtsamkeiten und Eigenfehler gelang es den Stuttgartern, sich langsam heranzukämpfen. Mehr noch. Die Gastgeber hatten den ersten Satzball. In der entscheidenden Phase waren die Konstanzer aber auf einmal wieder voll da, nahmen die Herausforderung an. Nach dem zwischenzeitlichen 22:24 glichen sie durch einen starken Block von Claudio Kriech sowie einer spektakulären Abwehraktion von Rodler und Kaltenmark aus. Kurze Zeit später verwerteten sie den ersten Matchball.

Niederlage vergessen gemacht

"Dieser Sieg war hart erkämpft, aber verdient. Die Jungs haben trotz der schwierigen Voraussetzungen geliefert und so die Niederlage des vergangenen Wochenendes ein wenig vergessen machen können", sagte Trainer Hornikel. (pr)

USC Konstanz: Sigmund, Hornikel, Kriech, Bischof, Kaltenmark, Schlag, Mundt, Rodler, Kempe, Becker, Scheller, Martin.