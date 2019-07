Badminton: Bei dem internationalen Turnier konnten die Ausrichter um Turnierleiter Eduard Klein über 200 Teilnehmer aus 75 Vereinen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Italien und Weissrussland begrüßen.

Neben dem Standortvorteil der Schänzlehalle mit Seeanschluss wurde die Attraktivität des Jugendturniers durch Lizenzierung als offizielles Wertungsturnier in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed gesteigert. Als Folge waren Teilnehmer aus vielen Bundesländern am Start.

Die internationalen Teilnehmer nahmen weite Anfahrten, beispielsweise aus Südtirol und der Normandie (Frankreich), in Kauf und blieben gleich ein paar Tage länger in der Ferienregion. Wegen der großen Teilnehmerzahlen wurde zusätzlich eine zweite Sporthalle in der Anfangsphase des Turniers genutzt, damit der Zeitplan eingehalten werden konnte.

Lokalmatador Orlando Peeters gewann nicht nur klar das Jungeneinzel U19, sondern mit Zwillingsschwester Emilia auch noch im Mixed U19. Gegner in beiden Finals war der nationale Top-10-Spieler Matti-Luka Bahro vom TuS Neuhofen (Hessen), der im Mixed mit Partnerin Louisa Marburger (SV Fischbach) antrat. Orlando Peeters stellte zudem einen neuen Rekord auf: Er gewann zum vierten Mal in Folge eine Einzeldisziplin beim Hexen-Cup und überholte damit Vereinskollegin Moana Klein und Andreas Bühler vom TV Zizenhausen, die seinerzeit das Triple schafften.

Die Teamwertung ging mit Siegen in den Einzeldisziplinen an die SG Schorndorf, die zuletzt vor zwölf Jahren den Hexen-Cup-Wanderpokal erringen konnten. Das Turnier ist auch im nächsten Jahr als offizielles Wertungsturnier mit Punkten für die deutsche Rangliste vorgesehen.