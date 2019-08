von Max Halter

American Football: Die Konstanzer Footballer traten gewohnt stark auf und gingen mit einen Touchdown in Führung. Zwar konnten die Gäste mit einem Touchdown kontern, doch die restliche Partie war im Griff der Konstanzer.

So gingen die Pirates im Verlauf des Spiels mit 18:6 in Führung, bevor sie per Touchdown zum 24:6 den Finaleinzug perfekt machten.

Nun gegen Black Forest Foxes

Dort wartet auf die Konstanzer ein alter Bekannter aus der Kreisliga Süd, die Black Forest Foxes. Da die Konstanzer ungeschlagen Meister geworden sind, haben sie auch im Endspiel Heimrecht. Das Finale, in dem es um den Aufstieg in die Bezirksliga geht, findet am kommenden Samstag um 15 Uhr auf dem Waldheim Sportplatz statt. (hal)