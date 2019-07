American Football, Kreisliga Süd: Black Forest Foxes – Konstanz Pirates 14:26. – Mit dem Auswärtswärtssieg bei den Black Forest Foxes aus Freudenstadt sicherten sich die Konstanzer Footballer vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga Süd und damit auch das Heimrecht in den Playoffs. Dort geht es um das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga Baden-Württemberg.

Pirates zum ersten Mal in Rückstand

Dabei standen in der Partie gegen den Tabellenzweiten Black Forest Foxes die Zeichen erst auf Niederlage. Das Spiel startete fulminant ins erste Viertel, und während die Offensive der Pirates nicht konzentriert genug in ihre ersten Spielzüge ging, konnten die Hausherren früh mit einem weiten Pass den ersten Touchdown des Spiels erzielen. So mussten die Konstanzer zum ersten Mal in der bisherigen Spielzeit einem Rückstand hinterherlaufen.

Touchdown zum 14:2

Doch auch die Offensive der Foxes zeigte einzelne Unsicherheiten. Nachdem der Angreifer in Ballbesitz in der eigenen Endzone durch Mario Löscher zu Boden gebracht worden war, verkürzten die Konstanzer auf 2:7. Kurz darauf erhöhten die Foxes aber nach einem weiten Lauf über die rechte Flanke mit einem weiteren Touchdown auf 14:2.

Konstanz lässt sich nicht beeindrucken

Die Gäste aus Konstanz ließen sich davon nicht beeindrucken und wollten noch vor der Halbzeitpause das Spiel in die Hand nehmen. Das Passspiel, ausgehend von Quarterback Toni Zöller, lief auf Hochtouren. So wurde die Defensive der Hausherren immer weiter in die eigene Endzone gedrängt, bis Niklas Saß nach einem weiten Wurf einen Touchdown fing. Eine Kombination, die an diesem Tag noch häufiger zu sehen sein sollte. So war es wieder der hochgeschossene Passempfänger der Gäste, der noch vor der Halbzeit mit seinem zweiten Touchdown die 16:14-Führung der Gäste erzielte.

Weite Läufe über die Mitte

Im dritten Viertel eroberte Konstanz mit weiten Läufen über die Mitte immer wieder gute Feldpositionen. Ende des dritten Abschnitts war es Niklas Saß, der sich auf der linken Seite gegen zwei Gegner durchsetzte und den Ball zu seinem dritten Touchdown fangen konnte – 23:14. Mit einem Fieldgoal trafen die Konstanzer zum 26:14-Endstand.

Am 4. August Finale um Bezirksligaaufstieg

Am Samstag empfangen die Pirates die Dornhan Hornets zur letzten Partie der regulären Spielzeit, bevor es am 4. August im Play-off-Halbfinale gegen den Tabellenzweiten der Gruppe Nord geht. Eine Woche später findet dann das Finale um den direkten Aufstieg in die Bezirksliga statt.