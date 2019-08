American-Football: Konstanz Pirates – Bruchsaal Rebels (Sonntag, 15 Uhr, Waldheim Sportplatz). – Nach der Meisterschaft in der Kreisliga Süd wartet auf die Konstanz Pirates am Sonntag, 15 Uhr, die nächste Hürde. Im Playoff-Halbfinale treffen die Konstanzer Footballer auf den Zweitplatzierten der Kreisliga Nord, die Bruchsal Rebels. Der Sieger zieht ins Finale ein, in dem der Aufsteiger in die Bezirksliga ermittelt wird. Der Verlierer geht in die Relegation. Im Endspiel hätten die Pirates – ein Sieg im Halbfinale vorausgesetzt – ebenfalls Heimrecht.

Konzentration auf Bruchsal

Bevor jedoch auf das Finale spekuliert wird, wollen sich die Konstanzer jedoch zuallererst auf den Gegner am Sonntag konzentrieren, betont Matthias Heider, Wide Receiver der Pirates. Dass sein Team im ersten Jahr im Spielbetrieb gleich die Kreisliga Süd ungeschlagen gewinnen konnte, kann Heider noch immer nicht richtig glauben. „Es ist schon erschreckend“, sagt er mit einem Lachen. „Wir wussten anfangs doch nicht, wie gut die anderen Mannschaften sind“, erklärt er. Ein Konkurrent auf dem Weg zur Meisterschaft waren die Black Forest Foxes. Bereits in der zweiten Partie der Saison trafen beide aufeinander – und die Pirates setzten sich durch. „Von da an wussten wir, dass wir mithalten können“, sagt Heider mit Stolz in der Stimme.

Direkter Aufstieg im Visier

Nun liebäugeln er und sein Team mit dem direkten Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Sollten die Konstanzer gegen die Bruchsal Rebels Erfolg haben, könnte der Gegner im Finale Pforzheim Wilddogs II heißen. Die Regionalliga-Reserve wird kein leichter Gegner werden, weiß auch Matthias Heider. Auf der anderen Seite sind er und sein Team bisher stets ungeschlagen vom Feld marschiert.