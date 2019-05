Radsport: Der Hegau hat sich mit seinem Profil einen Namen gemacht in der Mountainbike-Szene. An den Hängen der Vulkankegel ging es um reichlich Titel – deutsche Meistertitel und es wurden Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen. Zwar geht es am Sonntag um keine großen Trophäen, aber 2021 stehen wieder Deutsche Titelkämpfe auf dem Programm. Dennoch ist auch 2019 das Feld der Lizenz-Fahrer stattlich. Die 17. Auflage des Hegau Bike-Marathon führen der Schweizer Marathon-Weltranglistenerste Urs Huber und Centurion-Vaude-Biker Jochen Käß (Meckenbeuren) in der Meldeliste der UCI-Marathon-Series an. Vorjahressieger Daniel Geismayr (Centuiorn-Vaude) fehlt nach seinem Kahnbeinbruch.

Ewige Duell Sabine Spitz Esther Süß

Bei den Frauen könnte es zum wiederholten Male ein Duell zwischen Sabine Spitz, unter anderem Vorjahressiegerin und auf dem Siegertreppchen vor dem Singener Rathaus fast schon Stammgast, und der Schweizerin Esther Süß, die im Hegau 2013 Europameisterin wurde, kommen. Nachdem Lokalmatador Tim Böhme, siebenfacher Hegau-Bike-Marathon-Gewinner, seine aktive Laufbahn beendet hat, wird Janine Schneider in die Rolle des ambitionierten „Locals“ schlüpfen. Schneider, die für den VC Hohentwiel Singen startet und aus Lottstetten stammt, hatte zuletzt starke Ergebnisse vorzuweisen und vergangenen Samstag in Heubach die Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften gewonnen.

Routine kann im Hegau von Vorteil sein

Sabine Spitz, die im Cross-Country über einen Medaillensatz bei olympischen Spielen verfügt, hat sich auf die Marathon-Distanz konzentriert, war zuletzt aber gesundheitlich leicht angeschlagen, sodass hinter der Titelverteidigung nicht nur der starken Konkurrenz wegen ein Fragezeichen steht. Für die erfolgreiche Bikerin vom Hochrhein spricht ihre Routine, die auf einem eher taktisch geprägten Kurs wie im Hegau von Vorteil ist.

Vier Distanzen zur Auswahl

Die 49 Kilometer lange Schleife durch den Hegau bietet durch eine Querverbindung bei Weiterdingen vier Distanzen zur Auswahl: Die Kurz-Distanz über 31 km und die Mitteldistanz (49) und die Langdistanz wird auch von den Elite-Damen gefahren und besteht aus einer großen und einer kleinen Schleife (80 km). Die Pro-Distanz, auf der sich die Elite-Herren messen, besteht aus zwei Mitteldistanz-Runden (98 km). Das Charakteristische der Strecken ist die schnelle Abfolge von knackigen Anstiegen und steilen Abfahrten, eher ruhigere Passagen sind selten. Die „Perlen“ sind der Singletrail am Heilsberg und dann die direkte Linie hinauf am Gegenhang – diese Elemente sind kurz vor dem Ziel nochmals echte Aufgaben.

Kids Cup macht den Auftakt

Den Auftakt am Sonntag macht um 9 Uhr der Kids Cup. Danach starten die Elite-Damen (10.10 Uhr), ehe sich ab 10.30 Uhr die Elite-Männer auf die 98-km-Strecke machen. Danach starten die Jedermann-Rennen. Weitere Infos: www.hegau-bike-marathon.de