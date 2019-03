von SK

Fußball-Verbandsliga: FSV RW Stegen – FC Radolfzell 1:6 (1:3). – Bei grenzwertigen Bedingungen wegen heftigem Sturm wurde die Partie angepfiffen. Auch das Spiel begann stürmisch. Nach sechs Minuten verwandelte Tobias Krüger einen Eckball, unterstützt von einer Windbö, direkt zum 1:0 für Radolfzell. Nach einem Fehlpass nach Wiederanpfiff erhöhte Alexander Stricker auf 2:0. Es kam noch dicker für Stegen. Nach einem geklärten Eckball flankte Tobias Krüger erneut, am langen Pfosten war Eric Erdmann der Schnellste – 3:0.

Das Spiel hatte eigentlich gerade erst begonnen, auch der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann musste gestehen, dass er gar nicht so genau wusste, warum der FCR 3:0 führte. Im weiteren Verlauf war Stegen feldüberlegen, aber nicht wirklich gefährlich. Radolfzell kam immer wieder zu gefährlichen Kontern. In der 40. Minute wurde Maxi Rohrer im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den Strafstoß verwandelte Marco Kürner. Kurz vor der Halbzeit traf Heiko Hogenmüller nur den Innenpfosten.

In der 50. Minute setzte sich Robin Niedhardt durch, Julian Scholpp stoppte ihn, woraufhin der Schiri auf Strafstoß entschied. Doch Niedhardt erklärte ihm, dass es kein Foul gegeben hatte. Eine sehr faire Aktion. In der Folge kontrollierte Stegen das Spiel, war aber nicht mehr gefährlich. Radolfzell aber nutzte jede Chance. In der 60. Minute gelang Stricker das 4:1, 20 Minuten später Moritz Hlavacek das 5:1. Den Schlusspunkt setzte Markus Hepfer. Nach dem Spiel waren die Trainer sich einig, dass das Ergebnis das Spiel nicht widerspiegelt.

FC Radolfzell: Esposito (Tor), Ranzenberger (79. Zidan), Erdmann, Stricker, Niedhardt, Wehrle, Schlachter, Berisha, Strauß, Krüger (81. Hepfer), Hlavacek.

Tore: 0:1 (6.) Krüger, 0:2 (7.) Berisha, 0:3 (11.) Erdmann, 1:3 (40.) Kürner, 1:4 (60.) Stricker, 1:5 (80.) Hlavacek, 1:6 (86.) Hepfer. – SR: Grigorowitsch.