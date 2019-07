Fußball: Bei ihren Reden waren sich die beim Verbandstag des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) anwesenden Spitzenfunktionäre einig. „Das Ehrenamt muss machbar sein!“, betonte etwa Rainer Koch, Präsident des Süddeutschen Fußballverbandes und DFB-Interimspräsident. Und er verwies dabei auf Steuerbehörden, die Vereine teilweise mehr unter die Lupe nähmen als Großkonzerne. Er räumte allerdings auch ein, dass der Fußball Imageprobleme habe und eine Frischzellenkur benötige. Auch der alte und neue SBFV-Präsident Thomas Schmidt unterstrich, dass sich der Verband bemühen wolle, die Arbeit im Verein einfacher zu machen.

Passmappe fällt weg

Soweit die Reden: Wie aber sah es bei den Taten, den vielen Änderungen aus? Auswechselkarten sind nun nicht mehr nötig, auch der Spielerpass in Papierform hat ausgedient, sodass in den Clubs auch die Passmappe und die damit verbundenen Probleme wegfallen. Auch die Einführung einer Kontrollstelle könnte Abläufe, besonders bei Einsprüchen, vereinfachen und Gebühren reduzieren.

Nur Kosmetik

Doch an einer Regelung, die stets für Irritationen, Strafen und Streit in den Ligen sorgt, hat man sich, obwohl hierzu einige Anträge vorlagen, nur kosmetisch herangetraut: der Paragraph 11 der Spielordnung, die so genannte Stammspielerregelung. Ein Stichtag wurde vom 1.7. auf den 30.6. verschoben – nicht wirklich ein großer Wurf. Ein eher radikal wirkender Antrag der DJK Tiergarten-Haslach, für die Stammspielerregelung (in den Reservestaffeln der Kreisliga A) die tatsächlichen Spielminuten zu Grunde zu legen, wurde bei drei Enthaltungen abgeschmettert.

Beispiel FC 08 Villingen

Worum aber geht es hier und wie könnte dies vereinfacht werden? Nach dem dritten Spieltag zählt ein Spieler als Stammspieler einer höheren Mannschaft, wenn er in mehr als der Hälfte der Spiele der höheren Mannschaft eingesetzt wurde. Dies führt dazu, dass viele Trainer und Funktionäre vor Spielen gegen zweite Mannschaften akribisch die Aufstellungen der höheren Teams analysieren und auch häufig fündig werden. Der FC 08 Villingen war mit seinem Landesligateam in der abgelaufenen Runde zweimal im Mittelpunkt. Der erste Fall im Spiel gegen den FC Schonach war eindeutig, da es in Südbaden keine Regel gibt, nach der U-23-Spieler problemlos auch zwei Spiele pro Wochenende bestreiten dürfen. Nach Kurzeinsätzen würde dies aber ja Sinn machen, in Nordbaden und Württemberg ist es problemlos möglich.

Klarere Regelung vonnöten

Der zweite Fall war kniffliger, denn der betroffene Spieler war erst im Laufe der Saison zum FC 08 Villingen gestoßen. Hier sah die Spielordnung bisher keine Drei-Spiel-Frist explizit vor. Während Sportrichter Jens Weimer und SBFV-Geschäftsführer Siegbert Lipps argumentierten, dass man nach einem Spiel kein Stammspieler sein könne (obwohl man dies nach zwei Kurzeinsätzen bereits ist), räumten jüngst beim Staffeltag SBFV-Funktionäre ein, dass das damalige Urteil eher umstritten war. Hier wurde nun nachgebessert. Doch es fehlt eine klarere Regelung, die Wettbewerbsverzerrung verhindert, aber die Weiterentwicklung von jungen Spielern ermöglicht.

Auch Vereine gefordert

Und es fehlt die Einpflegung ins elektronische Online-System, sodass Spieler ohne Spielberechtigung gar nicht erst auf dem Online-Spielberichtsbogen auftauchen – auch eine enorme Erleichterung für das Ehrenamt! Doch hier ist nicht nur der Verband gefordert, sondern auch die einzelnen Vereine. Von Villingen beispielsweise lag kein Antrag vor.

Ute Wilkesmann (Überlingen) wurde nicht nur als Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauenfußball bestätigt, sie erhielt auch von SBFV-Präsident Thomas Schmidt die silberne Verbandsehrennadel. | Bild: Jürgen Rössler