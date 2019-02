von SK

Seit beinahe zwei Monaten müssen Handball-Fans in Konstanz auf ein Heimspiel der HSG Konstanz (Paul Kaletsch beim Wurf) warten, doch am Samstag ist es endlich wieder soweit. Dann empfangen die Konstanzer Drittliga-Handballer den SV Salamander Kornwestheim in der Konstanzer Schänzlehalle. Wer beim ersten Heimspiel der HSG im neuen Jahr dabei sein will, sollte bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Fünf Mal zwei Karten, zur Verfügung gestellt von der HSG, werden unter den Einsendern verlost. Eine E-Mail mit dem Betreff „Kornwestheim“ unter Angabe von Namen und Adresse an seesport@suedkurier.de genügt. Einsendeschluss ist der Donnerstag, 14. Februar, 14 Uhr.