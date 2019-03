von unserer Sportredaktion

Feiert die HSG Konstanz (Fabian Wiederstein beim Wurf) bereits am Samstag mit einem Sieg gegen die Rhein Neckar Löwen II die vorzeitige Meisterschaft in der 3. Handball-Liga? Bei einer Niederlage von Verfolger Tus Dansenberg am Freitagabend wäre das möglich.

Wer also bei der möglichen Meisterfeier in der Konstanzer Schänzlehalle dabei sein will, sollte bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Fünf Mal zwei Karten für die Partie HSG Konstanz gegen die Löwen, zur Verfügung gestellt von der HSG, werden unter den Einsendern verlost. Eine E-Mail mit dem Betreff „Heimspiel“ unter Angabe von Namen und Adresse an seesport@suedkurier.de genügt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. März, 13 Uhr.