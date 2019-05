Handball 14. Mai 2019, 17:50 Uhr

Karten für Showdown mit der HSG Konstanz zu gewinnen

Gelingt der HSG Konstanz am Samstag das Happy End? Nach der 25:30-Niederlage müssen die Spieler von Trainer Daniel Eblen die große Aufholjagd starten, um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga zu schaffen. Wir verlosen zweimal zwei Karten für den Saisonhöhepunkt in der Schänzlehalle.