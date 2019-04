von SK

Bevor es in die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga geht, steht für Drittligameister HSG Konstanz (im Bild Fabian Schlaich) am Samstag, 20 Uhr, zunächst das letzte reguläre Heimspiel der Saison an.

Beim großen SÜDKURIER-Spieltag mit dem Duell gegen den HC Oppenweiler/Backnang und einem attraktiven Rahmenprogramm sind auch wieder Dauerkarten für die neue Saison inklusive der Relegation sowie Einzeltickets für beide Aufstiegsspiele und Plätze für den Fanbus nach Eisenach erhältlich.

Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit der HSG Konstanz fünfmal zwei Tickets für das Spiel. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail an seesport@suedkurier.de bis Donnerstag, 12 Uhr, mit dem Betreff „SÜDKURIER-Spieltag“ unter Angabe von Namen und Anschrift.