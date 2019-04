von SK

Herr Schmitt, Sie hatten Ihr Amt seit dem Jahr 2013 inne und haben es dann wenige Monate vor einem planmäßigen Wechsel niedergelegt. Was waren die Gründe?

Da gab es mehrere Gründe. Zum einen ist da schon der persönliche Hintergrund, denn ich bin vor einem Jahr nochmals Papa geworden – von Zwillingen. Da wird die Zeit einfach knapper. Dann ist da auch die berufliche Situation, da ich in Stuttgart tätig bin – doch das war schon zu Beginn meiner Amtszeit so. Aber ich hatte das alles eingeplant und im Oktober 2018 zugesagt, weiterzumachen, nachdem es bereits im Vorfeld des Süddeutschen Verbandstages viele Irritationen gab durch die Geschichte mit dem bayerischen Verbandsjugendwart Karl-Heinz Wilhelm. Der wurde im Mai überraschend abgewählt mit nicht ganz fairen Mitteln, da Dr. Koch (Anmerkung: Vizepräsident des DFB und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes) ihn nicht mehr wollte. Und in der Nachfolgeregelung für den Posten des Jugendwartes auf süddeutscher Ebene war es bisher immer so gewesen, dass einer der Verbandsjugendwarte der Verbände aus Nord- und Südbaden, Württemberg, Bayern und Hessen im Gespräch war. Nicht, dass ich da Ambitionen gehabt hätte, aber wir vom süddeutschen Jugendausschuss wurden nicht einmal gefragt, wir kannten den Nachfolger von Karl-Heinz Wilhelm überhaupt nicht. Das wurde alles auf Präsidentenebene entschieden. Und das hat uns alle gestört, da wir hier in keiner Weise eingebunden wurden. Ich signalisierte auch unserem Präsidenten in Südbaden, dass ich das nicht für gut halte. Hier geht es um die Jugend, da muss dann auch die Jugend beteiligt werden und man sollte sich nicht von einem starken Verband oder einer starken Persönlichkeit wie Dr. Koch abhängig machen. Ich hatte das Gefühl, dass sich Südbaden unter Wert präsentiert und dass das nicht in die Richtung geht, wie ich das für gut befunden hätte. Seit Oktober sind dann noch weitere Dinge passiert, wo ich gesagt habe: Das kann so nicht funktionieren!

Zum Beispiel?

Etwa das Vier-Länder-Turnier, das vom DFB in der Region Bodensee-Hochrhein durchgeführt wurde. Da wurde ich vom DFB angesprochen und sollte in die Organisation mit eingebunden werden und die Delegationsleitung übernehmen. Die Organisation ist dann aber von der Geschäftsstelle des SBFV ohne meine Einbindung erfolgt, samt der Wahl der Spielorte.

Wo lag da das Problem?

Da wurden Orte ausgewählt, an die ich kein Spiel vergeben hätte, da sich die dortigen Vereine nicht so in der Jugendarbeit aufstellen, dass man das noch mit einem internationalen Spiel belohnen könnte.

Wollten Sie das eher als Lohn für gute Jugendarbeit an Clubs mit der entsprechenden Infrastruktur vergeben?

Ja, genau! Klar, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich hatte da einige Orte im Kopf und hatte das mit dem DFB auch so besprochen, wurde dann aber von der SBFV-Geschäftsstelle gar nicht mehr eingebunden. Die Delegationsleitung sollte ich aber weitermachen. Ich habe dann aber dem DFB mitgeteilt, dass ich nicht der bin, der jetzt die Hände schüttelt und alles schönredet, und daher habe ich dem DFB abgesagt. Ich habe klar signalisiert, dass ich mit diesem Turnier nichts mehr zu tun haben wollte – da bin ich konsequent. Der SBFV-Präsident, Thomas Schmidt, hat mich dann angerufen, denn er war über meine Absage informiert worden. Ich habe es ihm erläutert und er sagt, das müsse noch nachgearbeitet werden. Danach habe ich nichts mehr gehört. Ich habe dann noch am Rande einer Sitzung mit einem SBFV-Vorstandsmitglied, mit Bruno Sahner vom Freizeit- und Breitensportausschuss, über die Sache geredet, konnte dann im Herbst beruflich nicht alle Vorstandssitzungen vollständig besuchen. Ich hielt das auch immer für überbewertet, denn da wird im Kreis von 18 vorwiegend älteren Herrschaften zu 80 Prozent über das Sporthotel Sonnenhalde in Saig gesprochen und nicht über die wirklich wichtigen Themen. Daher bin ich dann nur gekommen, wenn es um Jugendthemen ging. Im Januar wurde ich dann bei einer Satzungskommissionssitzung zur Begrüßung vom Geschäftsführer, Herrn Lipps, leicht plakativ angesprochen mit „wer sind denn Sie? Ich kenn' Sie gar nicht! Ach ja, sie sind ja der Verbandsjugendwart, aber man sieht sie ja gar nicht mehr.“ Das habe ich dann schon negativ aufgefasst. Auf einer anderen Sitzung wurde dann von der Geschäftsstelle ein Jugendthema vorgestellt, das ich süffisant kommentierte und sagte: „Davon weiß ich nichts, da wurden wir nicht beteiligt! Aber das ist ja hier nichts Neues!“

Gab es dann Reaktionen?

Ja. Es wurde ein Termin mit Vertretern der Geschäftsstelle, dem Vizepräsidenten des SBFV, Peter Cleiß, und mir vereinbart. Das Gespräch war am 30. Januar und ich bin von einem offenen Gespräch ausgegangen. Was mich dann überrascht hat, war, dass der Geschäftsführer Siegbert Lipps erstmals in solch einer Runde persönlich anwesend war. Zu Beginn wurde mir gleich gesagt, ich würde mit Außenstehenden über Internas reden, die Geschäftsstelle als schwach bezeichnen und fordern, dass sie ausgetauscht werden sollte. Es stellt sich dann heraus, dass er sich auf mein Gespräch mit Bruno Sahner bezog, aber ich betonte dann, dass Bruno Sahner keineswegs ein Außenstehender, sondern ein Vorstandsmitglied sei. Ich gab zu, mit Sahner gesprochen habe, auch über Kritisches, aber betonte, dass man das unter Vorstandsmitgliedern wohl besprechen dürfe.

Ist das nicht ein ganz normaler demokratischer Prozess, dass man sich hier in den Gremien austauscht?

Ja natürlich. Aber Demokratie ist nicht überall demokratisch. Dann kam die Sprache nochmals auf das Vier-Nationen-Turnier und ich habe nochmals dargelegt, warum ich nicht dabei war. Da kam als Kommentar von der Geschäftsstelle lediglich, man habe mich nicht belasten wollen, denn ich hätte ja Wichtigeres zu tun. Und dann habe ich nachgefragt, ob ich das richtig verstanden hätte, dass die Geschäftsstelle die Termine wahrnehme, bei denen man beim DFB gut dastehen könne und das eine oder andere Zuckerl bekommt und die kleinen Turniere, wo man im Bezirk Ausrichter suchen muss, die bleiben bei mir und meinem Ausschuss und wir können die organisieren.

Und wie war darauf die Reaktion?

Unser Geschäftsführer sagte dann so ungefähr, dass er das nicht einsehe, dass das Ehrenamt nur Hände schütteln gehe und die Hauptamtlichen nur die Arbeit hätten. Ich sagte darauf, dass ich das anders sehe und der Geschäftsführer sein Geld ja vom Verband bekommen, während ich das ehrenamtlich mache. Darauf fragte Herr Cleiß, wie man die Sache regeln könne und ich antwortet, man müsse dann eben Personen austauschen. Daraufhin sagte der Geschäftsführer, dass er erst in vier Jahren in Rente gehe. Daraufhin sagte ich, dass das ja kein Problem sei, dann trete ich eben zum 31.1.2019 zurück und habe die Hoffnung, dass sich der Verband einmal reflektiere. Herr Cleiß fragte dann, ob ich noch bis zum 1. Juni weitermache könnte, aber ich antwortete, dass ich möchte, dass diese Defizite jedem bekannt werden und ich wollte, dass festgehalten wird, dass es zu den persönlichen Gründen eben sehr wohl sportliche Gründe für meinen Rücktritt gibt. Und die wurden dann ja in der Pressemeldung nicht genannt.

Haben Sie schon eine Rückmeldung von Vorstandsmitgliedern, ob und wie die Aufarbeitung Ihres Rücktritts angegangen wird?

Ich habe von offizieller Seite seither nichts mehr gehört. Ich habe meinen Rücktritt noch per E-Mail an die Vorstandschaft geschickt und noch einmal mit der Geschäftsstelle telefoniert, dass die Pokale und Medaillen, die mir zugesandt wurden, noch abgeholt werden. Seitdem habe ich weder mit der Vorstandschaft noch mit der Geschäftsstelle irgendeinen Kontakt. Ich habe nur festgestellt, dass sehr schnell alle Berechtigungen im DFB-Net aufgehoben wurden.

Finden Sie, dass die Strukturen im Verband demokratisch sind?

Die sind insofern demokratisch, dass man für offene Ämter frühzeitig Kandidaten sucht und wenn man von Vorstandsseite einen gefunden hat, den man möchte und der ins Konzept passt, dann wird nicht mehr weitergesucht. Zweifelsfrei ist es schwer, Kandidaten für ehrenamtliche Ämter zu finden, aber es ist schon so, dass sich der Verband die Kandidaten selbst aussucht.

Werden nicht auch vor den alle drei Jahre stattfindenden Verbandstagen frühzeitig vonseiten der SBFV-Vorstandschaft andere Entscheidungen mit den Delegierten abgesprochen und das Wahlverhalten schon nahegelegt, während Antragsteller hier keine Einflussmöglichkeit haben?

Es ist schon richtig, dass vor jedem Verbandstag in jedem Bezirk mit allen Delegierten eine sogenannte Delegiertenversammlung stattfindet, wo der SBFV-Präsident mit dem Geschäftsführer alle Dinge durchspricht und natürlich – freundlich formuliert – den Delegierten eine Empfehlung mit auf den Weg gegeben wird. Man kann natürlich Dinge auch so darstellen, dass das dann in die „richtige“ Richtung geht. Das wird auf Vorstandsebene ja vorab abgesprochen, ich war ja jetzt jahrelang Vorstandsmitglied.

Sind Sie der Meinung, dass beim SBFV zukunftsorientiert im Sinne des Fußballs gearbeitet wird? Oder geht es eher darum, beim großen DFB möglichst nicht unangenehm auffallen zu wollen?

Hier muss man sagen, dass der Vorstand gar nicht zukunftsorientiert arbeiten kann, weil da zum einen viel zu viel Leute beteiligt sind. Ich möchte das am Jugendausschuss verdeutlichen. Wenn ich als Verbandsjugendwart einen Antrag durchbringen wollte, dann musste der vom Verbandsvorstand mehrheitlich akzeptiert werden. Ich habe eine Stimme, aber in meinem Ausschuss sitzen sechs Bezirksjugendwarte. Also ist die Stimme der Bezirks schon gehört worden, aber im Vorstand sitzen dann die sechs Bezirksfürsten, also die sechs Bezirksvorsitzenden, die man wieder überzeugen muss. Dann hat das Präsidium fünf Stimmen, jeder Ausschuss vom Breitensport- bis zum Frauenausschuss hat noch eine Stimme – das sind dann insgesamt zig Stimmen. Und wenn ich jetzt im Jugendausschuss ein Veränderung anrege, Vorschläge mache, wie die Jugendarbeit zeitgemäß und zukunftsorientiert sein kann, dass die jungen Fußballer auch irgendwann bei den Aktiven ankommen, wie man etwa die Dropout-Quote im Jugendbereich senken könnte, dann muss ich zunächst die Mitglieder im Jugendausschuss überzeugen, dann gehen ich damit in den Vorstand, und sitze dann vor vielen Leuten, die aktuell nur den Aktivenbereich im Kopf haben und die dann gar nicht interessiert, was in zehn oder 15 Jahren ist, die wollen in erster Linie Ruhe in ihren Bezirken und durchaus auch die angenehme Seite des Ehrenamtes genießen. Da ist es schon schwierig, zukunftsorientiert zu arbeiten. Wobei man sagen muss, dass es auch gute Leute im Vorstand gibt wie Christian Dusch oder Dr. Brandt, die durchaus auch Veränderungen wollen. Aber auch die können kaum etwas ändern.

Also sind Sie der Meinung, dass der Jugendbereich in den Verbandsstrukturen nicht den richtigen Stellenwert hat.

Nein, den hat er definitiv nicht.

Beim SBF gibt es reichlich ehrenamtliche Mitarbeiter, aber auf der Geschäftsstelle hauptamtliche Mitarbeiter, die eigentlich dem Ehrenamt die Arbeit erleichtern sollten. Sind Sie der Meinung, dass dieses Prinzip beim SBFV optimal funktioniert?

Auf der Geschäftsstelle gibt es Leute, die arbeiten gut und arbeiten einem auch gut zu. Aber wir haben auch zu wenig hauptamtlichen Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Vielleicht, weil wir woanders zu viel Geld ausgeben. Aber wenn man beispielsweise sieht, dass der Nordbadische Verband viel kleiner ist als der Südbadische, aber zehn hauptamtliche Mitarbeiter mehr auf der Geschäftsstelle hat, dann scheint es so, als wäre die Struktur falsch. Württemberg etwa hat einen Hauptamtlichen für den Jugendbereich, im nordbadischen sind die Staffelleiter hauptamtlich angestellt, in Hamburg, mit dessen Verband wir einen guten Austausch pflegen, gibt es einen Geschäftsführer nur für die Jugend. Und in Südbaden haben wir gar nichts, dabei kommt nichts rüber und es bleibt am Ehrenamt hängen.

Stimmt im deutschen Fußball hier die Balance nicht, beispielsweise zwischen DFL und DFB, zwischen Profis und Amateuren oder zwischen Jugend- und Aktivenbereich?

Die Balance kann ja gar nicht stimmen. Denn die DFL hat ja mit dem DFB kaum etwas zu tun. Der DFB muss ja froh sein, wenn die DFL alle drei Jahre auf dem DFB-Bundestag die Verträge verlängert werden, sonst wäre der DFB ja pleite. Denn das Geld verdient ja fast nur noch die DFL.

Sie sehen das ja nun aus der Sicht der Jugend: Verkauft sich hier der DFB unter Wert, denn nahezu alle Bundesliga-Profis haben ja einmal in einem kleinen Verein begonnen?

Hier würde ich sagen, dass der DFB die Verhandlungen noch ganz gut führt und die DFL weiß hier auch ganz genau, dass sie den DFB braucht. Aber trotzdem gibt die DFL nicht mehr, als sie muss. Bei den DFB-Spielern im Jugendbereich fließen die Mittel an die Heimatvereine der Spieler gut, da arbeitet die DFL auch gut und da hat der DFB auch gute Verträge gemacht. Aber in der Außendarstellung des DFB, dass die hohen Herren zu oft Bankette finanzieren – das ist vielleicht nicht mehr so angebracht.

Jetzt haben sie den Fluss der Mittel angesprochen, vorher fiel aber auch der Begriff „Sporthotel Sonnenhalde“. Fließen Ihrer Meinung nach die Mittel im richtigen Maß?

Da kann ich nur meine persönliche Meinung sagen, weil es leider – im Gegensatz zu anderen Landesverbänden – kein entsprechend ausgewiesenes Budget gibt. Man sieht also gar nicht zu 100 Prozent, wo das Geld hinfließt. Ich sehe eben nur, dass ich im Laufe der nahezu sechs Jahre fast um jeden Ball betteln musste, weil offiziell kein Geld da ist. Aber wenn ich dann von Umbaumaßnahmen im Hotel Sonnenhalde gehört habe, wo der Vorstand darüber abgestimmt hat, dann muss man schon sagen, dass das Hotel für die Entwicklung des südbadischen Fußballs nicht so wichtig ist. Wichtiger wäre es, dass wir die Mittel zurückführen zu den Vereinen, so dass diese vernünftig arbeiten können.

Wenn sie noch einen letzten Wunsch beim SBFV frei hätten, wie würde er aussehen?

Ich würde die Strukturen verschlanken. Warum etwa müssen alle sechs Bezirksvorsitzende da sitzen, warum nicht nur ein Sprecher der Bezirksvorsitzenden, wie es etwa in den Ausschüssen ist. Das war von mir ein Vorschlag vor dem letzten Verbandstag, aber da habe ich heftige Kritik kassiert. Da war ich lange der Buhmann. Und in dem Zusammenhang würde ich auch eine Altersbeschränkung für wichtige Funktionen vorschlagen. Viele Landesverbände haben das bereits und auch sogar der DFB.

Sportlich ist der SBFV aus ihrer Sucht gut aufgestellt, auch mit der Infrastruktur, etwa die Sportschule Steinbach am nördlichsten Rand des Verbandsgebiets?

Das ist der einzige Punkt, an dem ich wohl mit allen Funktionären des SBFV einer Meinung bin, dass die Sportschule am schlechtesten Ort des Verbandsgebiets ist. Die sportliche Lage im Jugendbereich ist einfach zu umschreiben: Außer den Teams des SC Freiburg gelingt es doch keinem Club, sich in einer der hohen Ligen zu behaupten. Also kann es dich gar nicht gut gehen. Weil bei guter Arbeit müsste sich doch auch ein anderer Verein in dem Bereich etablieren können. Von den Verbandstrainern sind wir mit dem Team um André Malinowski gut aufgestellt, aber insgesamt ist das alle schon etwas Freiburg lastig, im Raum Schwarzwald-Bodensee tut sich da zu wenig. Viele Vereine haben ja Sorge, wenn sie ihre Spieler zu einem Stützpunkt schicken, dass die dann rasch von anderen Vereinen abgeworben werden. Da sollte ein Konzept erstellt werden, sodass das Zwischenfeld zwischen dem SC Freiburg auf der einen Seite zu der Basis ganz unten besser bearbeitet wird. Es kann doch nicht sein, dass ein B-Jugendspieler in seiner Vita hat, er hätte bereits beim FC Radolfzell, beim FC Singen, beim 1.FC Rielasingen-Arlen und beim FC Böhringen gespielt. Diese Abwerberei im Jugendbereich tut den Spielern nicht gut, und die Trainer haben dann ja auch gar keine Zeit, Spieler richtig zu entwickeln.

Dazu die Stellungnahme des SBFV-Vizepräsidenten Peter Cleiß:

"Auf Wunsch der SBFV -Geschäftsstelle hatte ich als SBFV-Präsidiumsmitglied am 29. Januar 2019 VJW Kai Schmitt sowie den SBFV-Geschäftsführer Siggi Lipps und drei weiteren Mitarbeiter der SBFV-Geschäftsstelle zu einem Gespräch eingeladen...

...In dem erwähnten Gespräch am 29. Januar war deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit des VJW Kai Schmitt und der SBFV-Geschäftsstelle in den Monaten zuvor von Kommunikationsstörungen beeinträchtigt worden war. Die Teilnehmer des Gespräches kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass insbesondere unterschiedliche Erwartungen die die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen aneinander hatten, Störquellen mit sich bringen die es zu beheben gilt.

Dass Kai Schmitt bei diesem Gespräches seinen sofortigen Rücktritt erklärte haben die Anwesenden mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Die im Gespräch angesprochenen Kommunikationsstörungen machten einen solchen Schritt meines Erachtens nicht erklärbar. Da Kai Schmitt jedoch als Gründe für seine Entscheidung auch familiäre und berufliche Belastungen aufführte war klar, dass wir seine Entscheidung zu respektieren hatten.

Kai Schmitt war beim Verbandsjugendtag 2013 zum Verbandsjugendwart des SBFV gewählt worden und war zuvor schon mehrere Jahre als überbezirklicher Staffelleiter im Jugendbereich tätig. Für dieses großes Engagement über einen langen Zeitraum sind wir Kai Schmitt sehr dankbar und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen wie privaten Weg alles Gute."