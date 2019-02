von SK

Gute Neuigkeiten für den SV Allensbach: Julia von Kampen und Tabea Maier, die mit sechs und sieben Toren vergangene Woche zwei der Garanten beim 33:22-Erfolg gegen die

SG Kappelwindeck/Steinbach waren, verlängern ihre Verträge beim Handball-Drittligisten und werden auch nächste Saison am Riesenberg spielen.

Vierte Saison von Julia von Kampen beim SVA

„Auch der Spaß mit den Mädels kommt nicht zu kurz, egal ob auf oder neben dem Feld.“ –Julia von Kampen | Bild: privat

In den vergangenen Jahren ist Julia von Kampen zu einem essentiellen Bestandteil des Drittligisten geworden und stärkt dessen rechte Seite. „Wer Julias Entwicklung über die Jahre verfolgt hat, der weiß, warum wir weiterhin auf sie bauen“, freut sich der Allensbacher Vorstand Andreas Spiegel über die Vertragsverlängerung.

Bereit für den nächsten Entwicklungsschritt

Auch die 19-jährige gebürtige Konstanzerin sieht sich bereit für den nächsten Entwicklungsschritt: „Ich kann hier weiterhin viel dazulernen. Zudem sind wir eine klasse Mannschaft, mit der wir viel erreichen können.“ Mit Blick auf die Mannschaft fügt sie hinzu: „Auch der Spaß mit den Mädels kommt nicht zu kurz, egal ob auf oder neben dem Feld.“

Tabea Maier kam vor der Saison aus Fridingen

„Ich fühle mich hier in Allensbach sehr wohl." – Tabea Maier | Bild: privat

Tabea Maier hat sich schnell an die 3. Liga gewöhnt. Mit zunehmendem Saisonverlauf übernimmt die 23-Jährige immer mehr Verantwortung und möchte nun in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen. „Ich fühle mich hier in Allensbach sehr wohl und freue mich, Teil dieses tollen Teams zu sein“, meint Maier.

Gesund und verletzungsfrei bleiben

Über ihre weiteren Ziele sagt sie: „Ich hoffe, dass ich gesund und verletzungsfrei bleibe, den Rest werden wir sehen.“ Vorstand Andreas Spiegel: „Mit Tabea haben wir eine Spielerin gefunden, die sowohl menschlich auch als spielerisch perfekt zu uns passt. Deshalb freuen wir uns, dass sie bei uns bleibt.“ (as)