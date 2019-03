von Andreas Joas

Mit dem Superball in der Schänzlehalle erwartet die HSG Konstanz am Samstag der Höhepunkt der Saison, mehr als 1300 Tickets sind bereits verkauft worden. Im Vorfeld spricht HSG-Spieler Joschua Braun im Interview über seine Ruhe und die Verantwortung als 20-jähriger Spieler.

Herr Braun, man hat das Gefühl, sie könnten drei Spiele am Stück und sogar noch mehr machen. Geht Ihnen auch einmal die Luft aus?

(lacht) Das kommt schon mal vor. Aber dazu kommt es bei uns gar nicht, weil wir das alles gut managen und ich in der U23 nicht zu viel spiele. Das wird gut gesteuert und angepasst. Ich bin es aus allen meinen Vereinen gewohnt, in zwei Mannschaften zu spielen. Und konditionell bin ich wohl nicht so schlecht.

Wie gehen Sie mit der vielen Spielzeit in der 3. Liga auf zwei Positionen um?

Das freut mich riesig. Es gibt nichts Besseres. Noch dazu, wenn man das Vertrauen des Trainers spürt. Das ist sehr wichtig und pusht enorm, wenn man gebraucht wird. Dann will man umso mehr alles geben. Mir macht das einfach richtig Spaß.

Auch die Zusammenarbeit mit den Mitspielern und vor allem dem erfahrenen Rechtsaußen Fabian Maier-Hasselmann? Wie läuft diese ab?

Mit Fabi verstehe ich mich super. Gerade wasche ich immer meine Wäsche bei ihm. (grinst) Bei uns wird das Bad renoviert. Natürlich steht man auch im Wettkampf zueinander, trotz der positiven Konkurrenz um einen Spieleinsatz. Von den erfahreneren Mitspielern bekommt man als junger Spieler viele wertvolle Tipps. Wenn man sie umsetzen kann, ist das schön. Man wird bei der HSG als junger Spieler super eingebunden und kann mit jedem einen Spaß machen.

Sie zahlen das Vertrauen mit guten Leistungen zurück, machen ganz wenige Fehler. Woher kommt dies und Ihre Cleverness?

Das ist manchmal auch nicht so gut. Man muss immer das Risiko abwägen. Manchmal könnte es davon vielleicht etwas mehr sein. Ich gebe aber immer alles, versuche hoch konzentriert zu sein. Dadurch lassen sich manche Fehler vermeiden. Ich mache mir auch nicht zu viele Gedanken, bleibe ruhig und bin auf dem Platz eher der Instinkt-Handballer.

Dennoch waren die letzten Spiele alles schwere Spiele...

...weil jede Mannschaft hoch motiviert gegen uns ist. Gegen den Ersten will jeder besonders gerne gewinnen. Mannschaften im Mittelfeld spielen ohne jeden Druck, da lässt sich sorgenfrei aufspielen. Nach der Pause müssen auch erst wieder alle Rädchen so perfekt ineinander greifen wie vor Weihnachten. Wir werden da wieder reinfinden.

Am besten bereits am Samstag beim absoluten Saisonhighlight. Was macht den Superball aus?

Die Freude darauf ist riesig. Da ist alles noch geiler. Was in der „Schänzle-Hölle“ abgeht, ist sowieso immer purer Wahnsinn, aber beim Superball wird das alles noch einmal mehr. Wir wollen es richtig krachen lassen. Vor so vielen Zuschauern zu spielen, macht super viel Spaß. Das darf man sich nicht entgehen lassen.

Zumal ein sehr attraktiver Gegner zum Duell kommt.

Genau! Heilbronn will nach unserem hohen 34:25-Sieg im Hinspiel sicher Revanche. Auch als Gastmannschaft wirst du, auch wenn die Fans gegen dich sind, von solch einer Kulisse motiviert. Ich rechne mit einem tollen Spiel, in dem wir wieder eine gute Deckung stellen und klare Sachen im Angriff spielen wollen, um Gegenstöße zu verhindern.

Was macht Euch stark und worauf ist die Bilanz von 38:6 Punkten zurückzuführen?

Wir haben individuell starke Spieler, sind aber auch ein gutes Team. Wir verstehen uns auch abseits des Spielfeldes sehr gut, das ist extrem wichtig. Dazu kann die Achse Kaletsch-Wiederstein niemand halten. Wenn doch, werden dafür so viele Spieler gebunden, dass für den Rest Räume entstehen. Dann sind andere da und nutzen dies. Durch den 15-Siege-Lauf haben wir uns zudem in einen richtigen Rausch gespielt. Nach der Niederlage in Pforzheim haben wir uns wieder zwei Siege hart erkämpft – und wollen uns jetzt wieder in einen Rausch spielen.

Ein Video vom Superball 2018