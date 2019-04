von SK

Leichtathletik: Johanna Siebler (U20, LC Überlingen) startete fulminant in die neue Saison. Beim Karlsbader Mehrkampftag in Langensteinbach übertraf sie mit 3301 Punkten den Badischen Vierkampfrekord (3286) von Dagmar Seel (MTG Mannheim) aus dem Jahr 1987 deutlich.

Gleich die erste Bestleistung

Gleich in der ersten Disziplin, dem Hürdensprint, erreichte sie persönliche Bestleistung (PB) von 14,16 Sekunden. Auch im Hochsprung setzte sie ein Ausrufezeichen mit der Einstellung ihrer persönlichen Bestleistung von 1,60m. Vor einigen Monaten wechselte sie das Sprungbein auf links und zeigte erstmals in einem Wettkampf ihr großes Potenzial in dieser Disziplin.

Nach 21,16 Sekunden Ziel geschafft

Auch im Kugelstoßen kam sie (14,41m) knapp an ihre persönliche Rekordmarke von 14,56m heran. Der abschließende 200-m-Sprint war eine Herausforderung. Derzeit befindet sich Johanna Siebler im Trainingsaufbau und hatte vor dem Lauf schwere Beine. Mit 26,16 Sekunden aber schaffte sie ihr Ziel, die erforderliche Zeit für den Badischen Rekord zu unterbieten.

Gelungener Einstieg in die Saison

Alles in allem ein sehr gelungener Saisoneinstieg. Der ist umso höher einzuschätzen, da die Witterung alles andere als förderlich war: Wind, niedrige Temperaturen um die zwölf Grad. Johanna Siebler aber war sich im Vorfeld sicher, dass sie den Rekord brechen kann: „Ich wusste, dass ich den Rekord in dieser Saison erreichen kann. Dass dies gleich im ersten Wettkampf unter widrigen Verhältnissen passiert, macht mich zuversichtlich für die Höhepunkte der Saison.“ Der Mehrkampftag in Langensteinbach war ihr letzter Test vor dem ersten Norm-Wettkampf in vier Wochen in Halle (Saale) für die U-20-EM in Schweden.