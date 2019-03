von Karl-Heinz Arnold

Fußball: Die Fußballer kämpfen in den nächsten drei Monaten um den Auf- und gegen den Abstieg. Erste Prognose: Es sieht für die Mannschaften des Bezirks Bodensee diesmal gar nicht so schlecht aus.

Will man errechnen, wieviel Absteiger es in der Kreisliga B geben wird, dann muss man in der Regionalliga Südwest anfangen, da jede Klasse mit ihren Ergebnissen nach unten durchschlägt. In dieser Regionalliga gibt es mit dem FC Astoria Walldorf und dem VfB Stuttgart II wenigstens zwei Vereine, die eventuell in die Oberliga Baden-Württemberg absteigen. Aus der Oberliga Baden-Württemberg steigt der Meister in die Regionalliga auf, der Vizemeister spielt gegen die Zweitplatzierten aus Hessen und des Fußballverbandes Südwest einen zusätzlichen Aufsteiger aus. Abhängig hiervor muss die Oberliga ihrerseits wiederum zwei bis fünf Absteiger in die Verbandsligen Südbadens, Badens und Württembergs abgeben.

Aus Südbaden sind der SV Linx (14./25 Punkte) und der SV Oberachern (12./30) im gefährdeten Bereich. Sowohl der Bahlinger SC (2./45) als auch der FC Villingen (7./40) mischen noch im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga mit.

Verbandsliga

Die Verbandsliga spielt derzeit mit 16 Mannschaften. Neun Spieltage vor Schluss sieht es so aus, als ob der Freiburger FC (1./50) und der 1. FC Rielasingen-Arlen (2./48) den Direktaufstieg in die Oberliga und die Teilnahme an der Relegation um den vierten Aufsteiger unter sich ausmachen können. Nicht ganz abschreiben sollte man aber den Offenburger FV (3./41) und den FC 03 Radolfzell (4./39). Der dritte Seeverein, der SC Pfullendorf (8./27) ist im sportlichen Mittelfeld platziert. Wenn aus der Oberliga kein Team nach Südbaden absteigt und der Verbandsliga-Vizemeister aufsteigt, dann gibt es nur zwei Absteiger. Andernfalls können es aber bis zu vier werden, die Verbandsliga spielt kommende Runde mit 17 Vereinen. Bis zum Viertletzten beträgt der Vorsprung des SCP gerade mal sechs Punkte, also zwei Siege.

Landesliga Staffel 3

Die erste drei Plätze der Landesliga Staffel 3 belegen drei Vereine aus dem Schwarzwald – die DJK Donaueschingen (1./41), der FC Villingen 2 (2./39) und der FC Bad Dürrheim (3./36). Erst danach folgen mit dem SV Denkingen (4./33), SpVgg F.A.L. (5./33) und FC Überlingen (6./30) drei Clubs vom Bodensee. Aus diesem Pool werden wohl auch der Meister/Aufsteiger in die Verbandsliga sowie der Vize/Relegationsteilnehmer um den vierten Aufsteiger ermittelt. Mindestens zwei Mannschaften müssen aus der Landesliga 3 absteigen. Mit einem Absteiger aus der Verbandsliga und dem Nicht-Aufstieg des Landesliga-Zweiten würde sich das bis zur Höchstzahl von vier Absteigern steigern. Auch wenn alle guten Wünsche dem SC Markdorf (17./5) gelten, müsste man am Gehrenberg für den Fall des Klassenerhalts wohl mehr als eine Kerze aufstellen. Davor wird es zumindest für den SV Geisingen (16./18) und den FC Hilzingen (15./20) sehr eng.

Sollte es tatsächlich vier Absteiger geben, dann verschiebt sich das Feld der gefährdeten Mannschaften bis weit in die vordere Tabellenhälfte. So oder so spielt die Landesliga 3 in der nächsten Saison wieder mit 16 Mannschaften.

Bezirksliga Bodensee

Trotz des derzeitigen Zwölf-Punkte-Vorsprungs des Bezirksliga-Spitzenreiters SC Gottmadingen-Bietingen (1./47) auf den Hegauer FV (2./35) sollte man sich mit den Glückwünschen zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Landesliga zurückhalten, bis die Mathematiker ihr endgültiges Urteil gesprochen haben. Um den Vizemeistertitel, der zur Relegation um den dritten Landesligaaufsteiger berechtigt, bewerben sich zumindest noch der SC Konstanz-Wollmatingen (3./31) und der SV Mühlhausen (4./30), vielleicht sogar drei oder vier weitere Vereine. Drei Absteiger in die Kreisliga A ist das Minimum in der Bezirksliga Bodensee. Kommt aus der Landesliga mehr als ein Verein runter und/oder der Bezirksliga-Zweite steigt nicht auf, gibt es zwar höchstens vier Absteiger, aber die Klasse hat im kommenden Spieljahr bis zu 19 Vereine. Ganz düster sieht es für den FC Uhldingen (16./7) aus, der Hattinger SV (15./14) und der FC Bodman-Ludwigshafen belegen derzeit aber auch Abstiegsplätze. Um den eventuellen vierten Absteiger „bewerben“ sich zumindest die Mannschaften von Platz 8 bis 13.

Kreisligen

In den Kreisligen A bis C muss man noch etwas abwarten, ehe man mit Namen jongliert. Einige grundsätzliche Eckdaten stehen aber schon fest. In jeder dieser Staffeln ist der Staffelsieger zum direkten Aufstieg in die nächsthöhere Klasse berechtigt. Die jeweiligen Zweitplatzierten spielen in Relegationsrunden um einen weiteren Aufsteiger pro Klasse. Zu berücksichtigen ist aber die Bereitschaft zum Aufstieg sowie bei zweiten oder dritten Mannschaften die Aufstiegsberechtigung. Die Zahl der Absteiger aus den Kreisligen A 1 bis 3 beläuft sich auf höchstens sechs, sodass also die Tabellenletzten und die Vorletzten Abstiegsrelegation spielen. Die fünf Staffeln der Kreisliga B müssen bis zu fünf Absteiger hinnehmen; hier spielen also die Letzten eine Relegation.

Die Kreisliga C als unterste Spielklasse hat natürlich keine Absteiger. Abzuwarten bleibt, welche Mannschaften für das kommende Spieljahr überhaupt gemeldet werden.