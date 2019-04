von SK

Handball, Oberliga

SG H2Ku Herrenberg

TuS Steißlingen

29:27 (11:14)

Wenn es ein Spiel gibt, das symbolisch den Verlauf der Saison widerspiegelt, so war es diese Begegnung. Mehr als fünfzig Minuten zeigen die Hegauer eine starke Leistung, aber als es darauf ankam, lieferten sie nicht.

Verzichten musste Trainer Jonathan Stich auf den kranken Abwehrspezialisten Steffen Maier. Dennoch kamen die Blau-Weißen, angefeuert von zahlreichen Fans, gut in die Partie. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und packten in der Defensive beherzt zu. Als der TuS die Chance hatte, sich abzusetzen, stand er sich wieder selbst im Weg, vergab vier Strafwürfe und einige freie. Trotz allem erspielten sich die Gäste immer wieder einen kleinen Vorsprung (9:7, 24. Minute), vor allem der gut arbeitenden 6:0-Abwehr wegen.

Trotzdem war der TuS nicht wirklich zufrieden

Dennoch konnte Steißlingen nicht wirklich zufrieden sein, es hätte gut und gerne mit sechs oder sieben Toren führen können. Aber sie hielten die Herrenberger durch ihre mangelnde Chancenverwertung im Spiel. Die gesamte Saison über ihr größtes Problem. Der Start in die zweite Halbzeit gelang, mit hohem Tempo aus der Defensive. Das schmeckte den Hausherren gar nicht und ging so weiter bis zum 20:17 (41.), ehe das Spiel nach und nach kippte. Die Herrenberger zogen sich jetzt besser zurück und die Steißlinger Abwehr stand nicht mehr so sicher. Zudem tat sich der TuS zusehends schwer gegen die 3:2:1-Deckung (21:21, 45.).

Das 25:24 die letzte Steißlinger Führung

Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Rechtsaußen Florian Wöhrle per Siebenmeter das 25:24. Die letzte TuS-Führung. Zwar blieb die Begegnung bis zum 26:26 (55.) ausgeglichen, doch nach einer zumindest diskutablen Zeitstrafe für Marvin Storz schlug das Pendel endgültig in Richtung Herrenberg aus. Das nutzte geschickt die Überzahl (29:27, 57.). Dennoch hatte Steißlingen die Chance auf zumindest einen Punkt, war aber einfach nicht clever genug.

Spiel lief wie fast immer auswärts

„Das Spiel lief wie fast immer auswärts in dieser Saison. Wir spielen gut, vergeben viel zu viele gute Chancen und in der Endphase kommt zu eigenen Fehlern noch Pech. Es macht mich traurig, dass wir uns einmal mehr nicht für eine starke Leistung belohnen,“ kommentiert Stich das bittere 27:29.

Bedeutet Rang zwölf das rettende Ufer?

Nun hat der TuS vier Punkte Rückstand bei noch drei Spielen auf den mit hoher Wahrscheinlichkeit rettenden Platz elf. Allerdings kann auch der zwölfte Tabellenplatz die Rettung sein. Wenn die beiden ersten Mannschaften die Relegation zur 3. Liga gewinnen. Auf diesen zwölften Platz hat der TuS zwei Punkte Rückstand, und der derzeitige Zwölfte, der TV Weilstetten, ist nach Ostern noch zu Gast in der Mindlestalhalle. Davor müssen die Steißlinger aber am Samstag gegen den TSV Zizishausen gewinnen. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck; Biedermann (5), Euchner (4), Klotz, F. Maier (3), St. Maier (2), Lennart Sieck (3), Rothkirch (3), Storz (1), Ströhle (4/3), Wangler (1), Wöhrle (1/1).