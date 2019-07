Segeln: Die einheimischen Master-Segler nutzten den Heimvorteil und spielten eine sehr gute Rolle bei der Vergabe der Podestplätze. Allen voran Susanne Sailer von der gastgebenden Seglervereinigung Überlingen, die die Klasse der Radial-Segler vor Peter Kraus vom Förderverein Segeln Überlingen gewann. In der Standard-Klasse war Hubert Merkelbach lange ganz vorne, musste sich nach der letzten Wettfahrt aber mit Platz zwei begnügen.

Perfekter Gastgeber

Die Seglergemeinschaft Überlingen zeigte sich als hervorragender Gastgeber. „Es wurde sehr viel für die Teilnehmer gemacht“, lobte Nico Schäffeling, Vorstandsmitglied der deutschen Laserklassenvereinigung der Master. „Viele Segler haben mir bestätigt, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben.“ Aber nicht nur die Organisation war meisterlich, sondern auch das Teilnehmerfeld, darunter 14 Überlinger Segler. Mit Hubert Merkelbach war ein mit internationalen Titeln dekorierter Segler dabei. Wolfgang Gerz vom Segler-Verein Wörthsee war sogar schon bei Olympischen Spielen am Start.

Zunächst hatte es am Freitag nicht so ausgesehen, als ob gestartet werden könnte. Gegen Abend gab es dann aber doch noch zwei Rennen. Und hier zeigte sich Hubert Merkelbach in guter Verfassung. Das erste Rennen gewann er und das zweite beendete er als Zweiter. Roger Schulz vom Segelklub Bayer Uerdingen blieb ihm allerdings mit den Plätzen zwei und vier auf den Fersen.

Pech für Merkelbach

Am Samstag herrschte zunächst Flaute, dann kam Sturm auf. Danach ließ der Wind wieder so nach, dass erneut keine Wettfahrt möglich war. So lagen die Hoffnungen auf dem Sonntag. Der Wind spielte mit und es konnte eine weitere Wettfahrt gestartet werden. Hubert Merkelbach hatte mit dem stark drehenden Wind Pech, konnte auf der letzten Kreuz aber doch noch den siebten Platz ersegeln. Roger Schulz wurde Dritter und holte sich so die Führung. Eine vierte Wettfahrt musste wegen eines starken Gewitters abgebrochen werden. Damit blieb es bei dem Resultat. In der Grand-Master-Klasse wurde Hubert Merkelbach Sieger.

Überlinger nutzen Heimvorteil

In der Radial-Klasse gab es ein beeindruckendes Teilnehmerfeld, acht der 45 Starter waren in der Kategorie „Legend“ der über 75-Jährigen am Start. Zwei Überlinger Segler nutzten dabei ihren Heimvorteil. Susanne Sailer von der Seglervereinigung Überlingen setzte sich nach drei Wettfahrten vor Peter Kraus vom Förderverein Segeln Überlingen durch. Franziska Kraus vom Bodensee Yachtclub Überlingen wurde Fünfte.

Zufriedene Veranstalter

Zufrieden mit dem Wochenende war auch Elis Horn, die Vorsitzende der Seglervereinigung Überlingen. Nicht nur, weil in der Radial-Klasse eine Vereinskameradin gewonnen hat, sondern weil die Meisterschaft reibungslos ablief. „Es war für uns ein enormer Aufwand“, erklärt sie. „Es waren mehr als 50 Vereinsmitglieder im Einsatz.“

Die Ergebnisse

Laser Standard: 1. Roger Schulz (SKU), 2. Hubert Merkelbach (BYCÜ), Christoph Marsano (Österreich), 9. Marlon Walter (JSR), 11. Stefan Schneider (SVD), 21. Felix Dorn (SCB), 26. Julian Elstner (SGÜ), 31. Joachim Bärthele (JSR), 39. Rainer Bederke (SGÜ), 43. Martin Beck (SGÜ), 44. Kristian Siebert (SGÜ), 45. Annett Nebauer (SGÜ)

Laser Radial: 1. Susanne Sailer (SGÜ), 2. Peter Kraus (FSÜ), Franz Egenhofer (JSR), 5. Franziska Kraus (BYCÜ), 15. Wilhelm Rahmig (SVS), 17. Josef Maurer (SGÜ), 18. Wilfried Liekmeier (SGÜ), 22. Werner Winter (WVF), 25. Peter Blum (JSR), 30. Peter Dietmüller (NHSV), 41. Werner Steurer (SGÜ), 42. Sabine Brinkmann (SGÜ), 44. Gottfried Wegenast (SGÜ).