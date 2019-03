Kickboxen: Die siebte Auflage der Bodensee Fightnight am heutigen Samstag verspricht einmal mehr Top-Kampfsport mit drei Weltmeisterschafts-Kämpfen des Verbandes AFSO. Außerdem wird es zum ersten Mal ein Vier-Mann-Turnier geben. Geplant sind 16 Kämpfe. Vom veranstaltenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen werden acht Athleten im Ring stehen.

Alexander Epps Kampf der Höhepunkt

Der Höhepunkt kommt ganz am Ende, wenn Alexander Epp die Chance zur Revanche gegen den Niederländer Jan Kaffa bekommt. Beide standen sich bereits vor einem Jahr an gleicher Stelle gegenüber und lieferten sich einen unglaublich packenden Kampf um den WM-Titel, den Kaffa am Ende ganz knapp nach Punkten für sich entscheiden konnte. Dieses Mal möchte der Überlinger dem Niederländer seinen Gürtel streitig machen. „Ich habe mich so intensiv wie noch nie auf einen Kampf vorbereitet“, sagt Alexander Epp. „Außerdem haben wir meine Niederlage analysiert und uns einen Schlachtplan zurechtgelegt.“ Er sei topfit und werde von der ersten Minute an Vollgas geben, betont der 29-Jährige.

Premiere für Diana Köhne

Für Diana Köhne aus Überlingen wird es eine Premiere. Die 23-Jährige kämpft zum ersten Mal um einen WM-Titel. „Da es um eine Weltmeisterschaft geht, ist der Kampf für mich auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt sie. „Ich kämpfe zum ersten Mal über fünf Runden, das wird sicher nicht einfach.“ Sie freue sich vor allem, vor heimischem Publikum zu kämpfen, und gehe hoch motiviert in das Duell, auch wenn ihre Gegnerin Hiba Hosni etwas mehr Erfahrung habe. „Ich will auf jeden Fall den Gürtel mit nach Hause nehmen“, so Diana Köhne.

Erste ProAmateur-WM für Kristin Schwer

Ebenfalls zum ersten Mal um eine ProAmateur-Weltmeisterschaft geht es für Kristin Schwer. Die 13-Jährige ist das hoffnungsvollste Talent im Muay Thai Gym Mendez. „Ich habe sehr viel trainiert und möchte meine Chance unbedingt nutzen“, sagt die Überlingerin. Allerdings hat sie es mit Nöemi Oud mit einer starken Niederländerin zu tun. Für den Einlauf hat sich Kristin Schwer „etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, verrät sie, ohne mehr verraten zu wollen.

Vier-Mann-Turnier weiteres Highlight

Ein weiteres Highlight wird das erstmals ausgetragene Vier-Mann-Turnier. Eine körperlich äußerst anspruchsvolle Sache, denn hier werden die Duelle direkt vor den ersten Kämpfen ausgelost. Nach den Halbfinalkämpfen müssen die Sieger gut zwei Stunden später erneut in den Ring, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Hier kämpft der Überlinger Dimitrios Sapanazidis mit.

Bodensee Fightnight hochkarätig besetzt

„Die Bodensee Fightnight VII ist wieder hochkarätig besetzt“, berichtet Veranstalter, Organisator und Trainer Sebastian Harms-Mendez, der acht Athleten am Ring betreuen wird. „Wir haben uns seit Wochen intensiv vorbereitet und hoffen, uns sportlich gut präsentieren zu können.“ Los geht es um 17.45 Uhr mit der Kämpfervorstellung.