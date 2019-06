Fußball-Kreisliga A, Aufstiegsrelegation: SV Orsingen-Nenzingen – Türkisch SV Konstanz (Samstag, 16 Uhr, Sportpark Orsingen-Nenzingen). – Uwe Strüwer, Trainer des TuS Immenstaad, sprach vor der ersten Partie am vergangenen Mittwoch gegen Orsingen-Nenzingen – wie sein Gegenüber Daniel Matt – „von einem Spiel auf Augenhöhe“. Beide behielten Recht: Das Resultat war ein gerechnetes Remis, das deutlich zeigt: Es geht eng zu in der Kreisliga-A-Aufstiegsrelegation. Vor der zweiten Partie der Dreierunde haben alle Teams noch alle Trümpfe in der Hand.

Türkische SV Konstanz will die „Nerven behalten“

Der Türkische SV Konstanz bestreitet nun seine erste Partie. Und TSV-Trainer Valentin Marinovic geht wie seine beiden Kollegen aus Orsingen-Nenzingen und Immenstaad davon aus, dass das Duell im Sportpark Orsingen-Nenzingen eine „50:50-Gelegenheit“ wird. „Ich habe das Spiel in Immenstaad angeschaut“, erzählt Marinovic, und er fügt an: „Orsingen-Nenzingen ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft und sie tritt als Team auf. Ich erwarte eine heiße Hölle, da müssen wir unbedingt die Nerven behalten und diszipliniert auftreten.“ Ein Punkt oder ein Sieg und der Türkisch SV hätte im abschließenden Heimspiel gegen den TuS Immenstaad am Mittwoch beste Karten. Bei einer Niederlage wäre die Marinovic-Elf aber raus. Raus aus der Hölle aber ist in diesem Falle nicht erstrebenswert.

Orsingen-Nenzingen braucht einen Sieg

Fakt ist aber auch: Der SV Orsingen-Nenzingen braucht in seinem zweiten Spiel ebenfalls einen Sieg, denn mit einem Unentschieden wären die Aufstiegschancen für das Team vom Daniel Matt nur noch verschwindend gering. Alexander Seliger, Spielausschussvorsitzender von Orsingen-Nenzingen, gibt daher die Marschrichtung vor: „Wir haben ein Heimspiel, rechnen mit einer guten Kulisse und wollen unser Spiel durchziehen.“ Doch er warnt auch davor, zu früh ins offene Messer zu laufen. „Wir müssen die richtige Balance finden.“

Alexander Seliger erwartet ein „anderes Spiel“

Gegen den Türkischen SV Konstanz erwartet Seliger ein anderes Spiel. „Das Match in Immenstaad war eher abwartend. Der Türkisch SV Konstanz ist ein ganz anderer Gegner.“ Und er ergänzt: „Das wird eine interessante Geschichte. Der TSV hat technisch sehr gute Spieler in seinen Reihen. Aber wir wollen nach dem Strohhalm greifen und freuen uns drauf.“