von unserer Sportredaktion

Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TGV Saar (Samstag, 17 Uhr, Münchriedhalle). – Die Turnfreunde in der Region fiebern dem ersten Bundesliga-Heimwettkampf des StTV Singen entgegen. Wenn am kommenden Samstag das Singener Turnteam die TGV Saar zu Gast hat, ist Turnsport vom Feinsten zu erwarten. In den gegnerischen Reihen stehen unter anderem die Nationalturner Lukas Dauser und Felix Remuta und der Ukrainer Oleg Verniaiev. Auch der frischgebackene Europameister im Mehrkampf und am Barren, Nikita Nagorny, wird in Singen an den Start gehen.

Große Namen in der Münchriedhalle

Schon allein diese Namen lassen erahnen, wie schwer der erste Heimwettkampf in Deutschlands Topliga für Axel Leitenmairs Turner werden wird. Aber wie schon gegen die KTV Straubenhardt hat der StTV Singen nichts zu verlieren und kann relativ unbeschwert an die Geräte gehen. Die letzten drei Wochen wurden intensiv dazu genutzt, den Übungen Stabilität und Sicherheit zu verleihen, um dadurch dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Immerhin standen die Singener Turner beim letzten Wettkampf am Sprung ganz knapp vor einem Gerätegewinn.

Ivan Stretovich wieder dabei

Neben dem bewährten Kernteam setzt Trainer Axel Leitenmair wieder auf Ivan Stretovich, der schon in der vergangenen Saison ein überragender Punktelieferant war und in diesem Jahr Teilnehmer an der Europameisterschaft in Stettin war. Neu im Singener Kader ist Nikita Ignatyev, der ebenfalls internationale Erfahrung mitbringt. Unter anderem war er mit der russischen Mannschaft Goldmedaillengewinner bei der EM 2015 in Baku.

Auftakt um 17 Uhr

Die klare Zielsetzung lautet, so viele Punkte wie möglich zu machen und dem Publikum einen interessanten Wettkampf zu bieten. Auftakt ist um 17 Uhr, Einlass bereits um 15 Uhr. (od)

Kader des StTV Singen

Bild: Oliver Dehm

Christian Dehm, Jahrgang 1992, Student, Lieblingsgerät Reck.

Bild: Viktor Babkin

Dominik Grandl, Jg.90, Strategischer Einkäufer, Lieblingsgerät Pauschenpferd.

Bild: Oliver Dehm

Antonio Huber, Jg. 88, Großhandelskaufmann, Lieblingsgerät Sprung.

Bild: Oliver Dehm

Philipp Leitenmair, Jahrgang 1993, Finanzberater, Lieblingsgerät Reck.

Bild: Oliver Dehm

Tim Leitenmair, Jg. 1993, Student, Lieblingsgerät Barren.

Bild: Oliver Dehm

Matthias Mayer, Jg.1995, Student, Lieblingsgerät Ringe.

Bild: Oliver Dehm

Rainer Wiechert, Jg. 1995, Student Life Science, Lieblingsgerät Pferd.

Bild: Oliver Dehm

Volker Wiechert, Jahrgang 1997, Student, Lieblingsgerät Boden.

Bild: Oliver Dehm

Luca Pollin: Jg. 2000, Schüler, Lieblingsgerät Reck.

Bild: privat

Ivan Stretovich: Profi, Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen 2106.

Bild: Viktor Babkin

Axel Leitenmair: Sportlehrer und Trainer des StTV Singen, Lieblingsgerät „Hart trainieren lassen“.

Ebenfalls im Einsatz: Nikita Ignatyev, Goldmedaillengewinner bei der Europameisterschaft 2015 in Baku.