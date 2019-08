von unserer Sportredaktion

Frauenfußball, DFB-Pokal

Hegauer FV

FC Ingolstadt

0:1 (0:0)

Gegen den Zweitlligaaufsteiger FC Ingolstadt kassierten die Hegauerinnen in der 79. Minute den Gegentreffer, der am Ende das Spiel entscheiden sollte. Im ersten Abschnitt überzeugte die junge HFV-Elf, in der drei U-17-Spielerinnen von Beginn an in der Startformation standen, mit einer kompakten und sehr disziplinierten Herangehensweise. In der 4. Minute wurde ein guter HFV-Angriff über HFV-Spielführerin Luisa Radice zur Ecke geklärt. Auch in der 8. Minute wurde ein Angriff über Valorine Cheboh auf Luisa Radice gerade noch geklärt.

Dem Favoriten aus Bayern fiel gegen die kompakt und sehr disziplinierte agierende HFV-Elf wenig ein, sodass es torlos in die Pause ging. Die einzige gute Gästechance war ein Kopfball von Ricarda Kießling an den Pfosten (27.). Glück hatte der Hegauer FV, dass FC-Spielführerin Ramona Maier kurz nach der Pause freistehend das Tor verfehlte (46.). In der 52. Minute klärte FC-Torhüterin Franziska Maier einen gefährlichen Eckball der Gastgeberinnen.

Auch im zweiten Abschnitt fiel dem künftigen Zweitligisten nicht viel gegen die engagierten Hegauerinnen ein. Nach Flanke der eingewechselten Mona Budnick gelang FC-Spielführerin Ramona Maier das Tor des Tages. HFV-Coach Marcus Würth. „Wir sind mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden, darauf lässt sich bis zum Saisonstart aufbauen“. (roe)

Hegauer FV: Straub, Hahn, Cheboh (69. Schüler), Sabellek, Frech, Sumser (80. Witte), Formanski, Hasenfratz (80. Schweizer), Feldt, Grützmacher, Radice. – Tor: 0:1 (79.) Maier.- SR: Bachmann (Großwallstadt).