von SK

Fußball, Regionalliga, Frauen

Hegauer FV

TSV Jahn Calden

0:3 (0:1)

Der Heimspielauftakt ging den Hegauerinnen gründlich daneben. Vom Winde verweht, zog die HFV-Elf bei widrigen Bedingungen den Kürzeren.

Ordentlich Druck in der Gästehälfte

Die Hegauerinnen waren sofort im Spiel und machten schon in der Hälfte der Gäste ordentlich Druck. HFV-Spielführerin Luisa Radice hatte in der neunten Minute eine gute Möglichkeit, doch unter Bedrängnis war ihr Abschluss zu unpräzise. Den ersten Caldener Warnschuss gab Emma Becker (12. Minute) ab, als sie einen Freistoß über das HFV-Tor jagte. Direkt danach hatte TSV-Torjägerin Sharon Braun, die schon 15 Mal getroffen hat, nach einem Hegauer Ballverlust eine weitere gute Möglichkeit. Von diesem Zeitpunkt an waren die Gäste aus Hessen plötzlich besser im Spiel und übernahmen immer mehr die Initiative. In der 20. Minute war die Hegauer Hintermannschaft zu weit aufgerückt, es fehlte die Absicherung für Sharon Braun, die an HFV-Torhüterin Teresa Straub vorbei überlegt das 1:0 markierte. Beinahe wäre Luisa Radice bei einem Konter der Ausgleich gelungen, Jana Schiffhauer wehrte den Ball mit einer starken Parade ab (23.).

Das Manko der Hegauerinnen

Nach der Pause hatte Anja Hahn an der Strafraumgrenze plötzlich freie Schussbahn, traf den Ball aber nicht richtig (51.). In der 58. Minute klärte Teresa Straub zwanzig Meter vor dem eigenen Tor mit einer starken Parade. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke reagierte Johanna Hildebrandt am schnellsten – 2:0 (64.). Die HFV-Elf gab nicht auf, versuchte, das 1:2 zu erzielen, bekam aber gegen ein abgeklärt und souveränes Calden ihre Grenzen aufgezeigt. Nadine Grützmacher setzte sich über links sehr gut durch, fand in der Mitte keinen Abnehmer (75.), ein Manko der Hegauerinnen über die gesamte Saison: Vor dem Tor sind sie in vielen Phasen unterbesetzt und zu harmlos. In der 81. Minute schoss Tabea Griß knapp am Tor vorbei. Besser machte es Johanna Hildebrandt beim 3:0 (89.).

Hegauer FV gab nicht auf

Fazit des Sportlichen Leiters Michael Rösch: "Die Spielerinen waren engagiert, gaben nie auf, trafen aber auf einen Gegner, der sehr abgeklärt und in allen Mannschaftsteilen ausgeglichen war. Die Punkte im Abstiegskampf müssen gegen andere Gegner her." (roe)

Hegauer FV: Straub, Knisel, Formanski, Sauter (80. Sumser), Butsch (71. Storz), Hahn (85. Scharf), Kaiser, Griß, Becker (65. Engesser), Grützmacher, Radice.

Tore: 0:1 (20.) Braun, 0:2 (64.) Hildebrandt, 0:3 (89.) Hildebrandt – SR: S. Gieringer (Sinzheim).