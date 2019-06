Fußball-Verbandspokal, Frauen, Finale: ESV Freiburg – Hegauer FV (Pfingstmontag, 15.00 Uhr, Wolterdingen). – Am Pfingstmontag trifft das Hegauer Regionalligateam im Finale um den Südbadischen Vereinspokal auf den Verbandsligisten ESV Freiburg. Gastgeber für das Finale ist der FC Wolterdingen.

Titelverteidiger und Rekordpokalsieger

Der Hegauer FV ist Titelverteidiger und Rekordpokalsieger. „Ganz klar, dass wir als Favorit in das Finale gehen. Unser Ziel ist, den Titel wieder zu gewinnen und unserem Trainer Gino Radice einen standesgemäßen Abschied zu bereiten“, sagt Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV.

Alle Pokalsiege unter Gino Radice

Es wäre der zwölfte Titel als Südbadischer Pokalsieger, alle wurden übrigens unter dem nun scheidenden Trainer geholt, der nach 14 Jahren und 397 Pflichtspielen an der Linie als Trainer der HFV-Frauen aufhört. Nach dem Klassenerhalt in der Regionalliga Süd wäre dies der optimale Höhepunkt in der Gino-Radice-Ära beim Hegauer FV. Nach dem letzten Regionalliga-Spiel mussten er und die Spielerinnen eine drei Wochen lange Trainingsphase überbrücken. Nicht gerade einfach, um die Spannung hoch zu halten.

Alles in die Waagschale werfen

Für das Finale werden die HFV-Akteurinnen aber nochmal alles in die Waagschale werfen. Einfach wird es sicher nicht, das hat das Finale im vergangenen Jahr gezeigt, als die Hegauerinnen gegen den FC Freiburg-St. Georgen zur Pause schon 0:2 im Rückstand lagen und mit einer Energieleistung im zweiten Abschnitt aber das Spiel doch noch drehen konnten.

ESV Freiburg keine leichte Aufgabe

In dieser Pokalrunde lief es für die Regionalliga-Elf teilweise auch recht mühsam. Aber auch der ESV Freiburg hatte in diesem Jahr nichts zu verlieren. In einem Spiel und dann noch in einem Pokalfinale ist bekanntlich alles möglich. Die Verbandsliga schloss die Freiburger Mannschaft in diesem Jahr auf dem vierten Tabellenplatz ab, im Achtelfinale räumte sie den letztjährigen Finalisten aus der Nachbarschaft, Freiburg-St. Georgen, aus dem Weg ins Endspiel. Durch das Viertel- und Halbfinale kam die kompakt agierende ESV-Elf mit klaren Siegen.

Radice zum Abschied Pokalsieg schenken

Trotzdem: Für die Hegauerinnen gibt es am Montag nur ein Ziel: Den zwölften Pokalsieg und Trainer Radice damit einen perfekten Abschied bereiten. Die Qualifikation für den DFB-Pokal 2019/2020 gibt es dann noch als i-Tüpfelchen obendrauf. (roe)