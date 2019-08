von unserer Sportredaktion

Frauenfußball, DFB-Pokal, 1. Runde: Hegauer FV – FC Ingolstadt (Sonntag, 11 Uhr). – Man kennt sich, und doch treffen am Sonntag zwei Welten aufeinander: Während der Hegauer FV in der abgelaufenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte, wurde der FC Ingolstadt gleichzeitig zum Meister gekürt und schaffte im Anschluss über die Relegation der fünf Regionalligameister den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Rollen klar verteilt

Die Rollen sind also klar definiert in dieser Partie. Der FC Ingolstadt, der sich in einem professionellen Umfeld über die Jahre hinweg entwickelt hat und zur neuen Saison namhafte Neuzugänge verpflichtet hat, ist der klare Favorit. Der Hegauer FV schaffte es in den vergangenen drei Jahren zwar immer, in die zweite Runde zu kommen, doch dieses Mal wird es wohl sehr schwer werden.

Vieles neu beim HFV

Sehr vieles ist neu im Umfeld des Regionalliga-Teams. Mit Marcus Würth und Michaela Ruff hat ein neues Trainer-Team die Mannschaft übernommen. Die Abgänge wurden mit Nachwuchspielerinnen und Fußballerinnen des älteren B-Juniorinnen-Jahrgangs aus der eigenen HFV-Jugend abgefangen. Michael Rösch, Sportlicher Leiter des HFV: „Das ist unser Weg. Wir hatten über die Jahre immer wieder mal einen Schnitt zu verkraften und haben es hinbekommen. Es braucht aber Zeit“.

Erfahrene Achse

Mit Luisa Radice, Nadine Grützmacher, Anja Hahn, Teresa Straub, Jasna Formanski und Laura Frech gibt es eine erfahrene Achse aus gestandenen Regionalligaspielerinnen, um die sich die “jungen Wilden“ entwickeln können – und darauf baut man beim Hegauer FV. Der klare Fokus liegt auf dem Regionalligastart am 18. August, der DFB-Pokal ist dabei als wichtiger Test zu sehen und für die vielen jungen Spielerinnen ein persönliches Highlight. (roe)